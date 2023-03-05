Doğu Pediatri Derneğinden "Çocuk rehabilitasyon destek birimleri" oluşturulması önerisi

Doğu Pediatri Derneğince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelenl depremlerden etkilenen çocuklar için "Çocuk rehabilitasyon destek birimleri" oluşturulması önerisinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, depremlerin yıkıcı etkisinden söz ederek, ülkenin afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu söyledi.

Devlet millet el ele insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri olan bu depremlerin ardından acıları hafifletmek, maddi ve manevi sonuçlarını iyileştirmek için büyük çaba gösterdiğine işaret eden Şen, dernek olarak da ilk günden itibaren Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, afetten etkilenen bölgelerde vatandaşlara, çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Şen, en zorlu süreçlerin yaşandığı ilk saatlerde bölgeye hem kişisel ihtiyaçlar hem de ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarla ilgili destek sunduklarını anlatarak, acil ihtiyaçların karşılanması için illere 27 tır ve kamyonlarla yardım malzemesi gönderdiklerini ifade etti.

Adıyaman'a 3 kez ziyaret gerçekleştirip, sorunları ve ihtiyaçları yerinde tespit edip, ihtiyaçlara yetişmeye çalıştıklarını, Adıyaman ve Diyarbakır'da çadır kentleri ziyaret edip çocukların bir nebze olsun mutlu olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Şen, depremden etkilenen ve tedavisi süren çocuklar için bazı önerilerinin olduğunu belirtti.

"Acil destek yol haritası oluşturulmalıdır"

Şen, "Her çocuk için olduğu gibi depremden etkilenen ve sağlık tedavileri devam etmekte olan çocuklarımızla ilgili de 'çocukluğuna ve onuruna' saygı ilkesine özenle uyulmalıdır. Depremde çocukların yoğun bulunduğu ortamlarda çocuk hekimi, psikolog, çocuk psikiyatri uzmanı, sosyal hizmet uzmanının bulunduğu 'çocuk rehabilitasyon destek birimleri' oluşturulmalıdır. Tedavi süresince çocukların yanında kalan yakınlarına veya yakını yoksa refakatçilerine mutlaka davranış psikolojisi açısından eğitim ve psikolojik destek verilmelidir." dedi.

Hastane ve yurt gibi ortamlarda depremzede çocuklara yönelik ziyaretlerin de kısıtlanması gerektiğine işaret eden Şen, çocuklara hediye seçimi konusunda da uzman görüşünün önemli olduğunu ifade etti.

Çocuklar hastaneden taburcu edildikten sonra da psikolojik desteğin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Şen, "Bu konuda yeterli psikolog istihdamı sağlanmalıdır. Depremden etkilenmeyen çocuklarımızla ilgili de acil olarak gözlem ve ön inceleme çalışması yapılmalıdır. Okulda depremzede çocuklarla iletişimde bulunacak depremden etkilenmeyen çocuklara 'davranış eğitimleri' verilmelidir. Çocukların medya ve sosyal medya teşhirini önleyici tedbirler alınmalıdır. Yaşanan tecrübeler göz önüne alınarak bundan sonraki afetlerde kullanılmak üzere 'acil destek yol haritası' oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Şen, dernek olarak bundan sonraki süreçte de çocukların rehabilitasyonu için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.