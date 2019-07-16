Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98028
ALTIN
258.115
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0881
EURO
6.3986
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Son Dakika
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Türkiye’nin gölgesi yeter
Türkiye’nin gölgesi yeter
Tarihimizin en karanlık günüydü
Son Dakika
Tarihimizin en karanlık günüydü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'ndan kaçırılan gemicilerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kaçırılan gemicilerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 18:30
9 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan kaçırılan gemicilerle ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada "Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriBakanlıkGemicilerAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
İstinaf mahkemesi 15 Temmuz Şehitler köprüsü davasına ilişkin kararı onadı
İstinaf mahkemesi 15 Temmuz Şehitler köprüsü davasına ilişkin kararı onadı
Mehmet Şevket Eygi’nin ardından
Mehmet Şevket Eygi’nin ardından
Türkiye’nin gölgesi yeter
Türkiye’nin gölgesi yeter
Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi
Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi
Çocuklarına en az maddi desteği hangi ülke veriyor?
Çocuklarına en az maddi desteği hangi ülke veriyor?
Mehmet Şevket Eygi Hakka yürüdü
Mehmet Şevket Eygi Hakka yürüdü
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans