Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.494,62
ALTIN
1.050,73
DOLAR
18,54
STERLİN
21,87
EURO
19,12
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'nda 44 fidan toprakla buluşturuldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı bahçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 44 fidan toprakla buluşturuldu. Buradaki ağaç sayısı 1000'i aştı.

11 Kasım 2022 Cuma 15:21
Dışişleri Bakanlığı'nda 44 fidan toprakla buluşturuldu

Dışişleri Bakanlığı bahçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle fidan dikimi yapıldı. Programa, Bakan Yardımcıları Yasin Ekrem Serim, Faruk Kaymakçı, Sedat Önal ile bakanlık çalışanları katıldı. 17 Nisan 2018'de hayatını kaybeden Kotonu Büyükelçisi Turgut Rauf Kural anısına da programda fidan dikildi. Bakanlık bahçesindeki akasya, akçaağaç, çınar, erguvan, fındık, ıhlamur, karaçam, karayemiş, leylak, ladin, meşe, servi cinslerinden 968 ağaç ve 1508 çalı grubuna 44 fidan daha eklendi. Alana 17 mavi Arizona, 3 çınar, 8 süs eriği, 1 ıhlamur, 2 meşe, 1 pembe akasya, 4 ladin, 2 iğde ve 6 süs kirazı fidanı dikildi. 

'AĞAÇ SAYIMIZ 1000'İ AŞTI'

Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 11 Kasım'ı, 2019'dan beri 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutladıklarını belirterek, "Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaç dikme seferberliğine her sene katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün mesai arkadaşlarımız ile beraber 44 ağaç diktik. Bakanlığımızın bahçesindeki ağaç sayısı 1000'i aştı. 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde diktiğimiz fidanların, 'Türkiye Yüzyılı'na ve geleceğe nefes vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Semerkant'ta düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yapılan ağaç dikme törenine de işaret eden Serim, "Türkiye olarak küresel hiçbir soruna kayıtsız kalmadığımız gibi iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına da yenilikçi projelerle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'1,5 TONA YAKIN KOMPOST GÜBRE ÜRETTİK'

Dışişleri Bakanlığı'nda 'Sıfır Atık Projesi'nin titizlikle uygulandığını belirten Serim, "Şu ana kadar 1,5 tona yakın kompost gübre ürettik. Bu gübreleri bakanlığımızın bahçesinde kullandık. Bakanlığımızın bahçesi, diplomasinin nefes aldığı, bakanlık çalışanlarımızın birlikte sohbet ettiği ve Sayın Bakanı'mızın da misafirlerini ağırladığı bir bahçe. Bakanlığımızın bahçesi, yeşil diplomasi merkezi olmuş durumda. 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında dikilen fidanların bu topraklarda yaşayan canlılara nefes olmasını ümit ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı11 Kasım Milli Ağaçlandırma GünüAğaçFidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı 
Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı 
MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı
MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı
Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik
Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi
Hac için sahte kayıt oluşturan firma yetkililerine operasyon
Hac için sahte kayıt oluşturan firma yetkililerine operasyon
Bakan Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı
Bakan Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı
‘Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın’ kampanyası
‘Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın’ kampanyası
Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor
Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول