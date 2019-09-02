Derin vadilerin asırlık sisi: Ermenek

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar.

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Merhaba gezgin arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bugün size eşsiz

güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen samimi ve sıcakkanlı insanlarıyla,

doğal güzellikleriyle, kendine özgü damak tadıyla ve kökü MÖ 5000’li yıllara

dayanan tarihi ile kendisi küçük, etkisi büyük Ermenek’i tanıtacağım.

MURAT AK / ERMENEK

ERMENEK’İN ZENGİN TARİHİ

Ermenek yöresi, tarihin ilk çağlarından beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bulunduğu konumundan dolayı Hitit ve Asur döneminden tutun da Roma ve Bizans dönemlerine kadar önemini hiç kaybetmeden korumayı başarmıştır.

Özellikle Hititliler, Makedonlar ve Romalılar döneminde Ermenek Bölgesi, çok büyük bir gelişme göstererek bayındır hale gelmiştir. Ermenek ismi de bu dönemde görev yapmış Romalı kumandan ‘’Germanikopolis’’den bozularak günümüze kadar gelmiştir. Türklerin bölgeyi tanıması ise esasında Malazgirt zaferinin çok öncelerine dayanmaktadır.

Edindiğim bilgiye göre Ermenek’te Türklere ait yerleşme izleri 1115’li yıllara tekabül etmektedir. Ermenek, tarihte ‘’yükseklerde yaşayan yiğit insanların ülkesi’’ olarak bilinmektedir. Ermenek, bir dönem, Karamanoğulları Beyliği’ne de başkentlik yapmıştır.

Ve Ermenek, nüfusunun önemli bir bölümünü, Avşar Türkmenlerinin oluşturduğu önemli bir yerleşim yeri iken bu beyliğin yıkılması ve ardından gelen Osmanlı dönemiyle bir kasaba haline dönüşmüştür.

ERMENEK’İN GİZLİ HAZİNESİ

MARASPOLİ MAĞARASI

Ermenek’in güzelliği ile göz dolduran Maraspoli Mağarası, adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennettir.

Gizli hazine Maraspoli Mağarası, Ermenek Kalesi’nin altındadır. Mağaranın uzunluğu yaklaşık 196 metredir. Ermenek’in en büyük su kaynağı olan Maraspoli Mağarası’nın iki giriş kapısı vardır.

Bilim adamlarınca dünyanın üç büyük mağarasından biri olarak kabul edilen Maraspoli Mağarası, geçmiş zamanlarda Ermenek ve bağlı köylerinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamakla kalmamış, bölgenin tatlı su ihtiyacını da karşılamıştır. Ayrıca Ermenek’te bulunan hidroelektrik santralini çalıştıran suda Maraspoli Mağarası’ndan gelmektedir.

TARİH KOKAN TOL MEDRESE

Tol Medrese Ermenek’te, Çınarlı Mahallesi’ndedir. Karamanoğlu Hükümdarlarından Bedrettin Mahmut Bey’in oğlu Emir Musa Bey tarafından 1339 yılında yaptırılmıştır. Tol Medrese, Karamanoğulları Devri’nde yaptırılan ilk büyük medrese olarak bilinmektedir. Medresede üstü örtülü önü açık çevrili dört köşe bir avlu ile iki tarafta medrese odaları, güney tarafında bir eyvan (avluya bakan, önü açık, üstü kapalı yüksekçe döşemesi olan, ortasında bir de küçük havuzu bulunan oturma yeri) ve bunun sağında ve solunda kubbeli kısımlar yer almaktadır. Eyvanın sağ tarafında bulunan oda da medreseyi yaptıran Emir Musa Bey ve ailesinden bazı kimselerin mezarı da bulunmaktadır.

ŞAHASER BİR YAPIT:

ERMENEK ULU CAMİSİ

Ermenek’te mutlaka görülmesi gereken eserlerin başında Ulu Cami gelmektedir. Ulu Cami, Ermenek’in en büyük camilerinden biridir.

Adeta mimari bir şaheser olan Ulu Cami, Karamanoğlu beyliği eserlerinden olup birçok özelliği ile zerafet ve estetiği iliklerimize kadar hissettirmektedir.

Ulu Cami, Ermenek’te Gülpazarı Mahallesi’nde, Ermenek Kalesi önünde bulunmaktadır.

Ulu Cami’nin ceviz ağacından işlenmiş kapı kitabesine göre; Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından 1302 yılında yaptırılmıştır.

Bununla beraber bu caminin Mahmut Bey’in ölümünden sonra oğlu Halil Bey tarafından tamamlandığı bazı kaynaklarda ifade edilmektedir. Şeyh Seyit Hacı Abdülvahab Efendi, 1710 yılında bu nadide eseri, Ermenek Ulu Camisi’ni tamir ettirmiştir.

ERMENEĞİN KALBİ

ERMENEK KALESİ

Şaha kalkmış yağız bir at görüntüsüyle dikkat çeken Ermenek Kalesi’nin hangi yılda yapıldığına dair fazla bir bilgi maalesef yoktur. Ermenek Kalesi, özellikle Karamanoğulları için önemli bir kaledir.

Kale, her ne kadar Karaman Kalesi olarak bilinse de geçmişte ‘’Firan Kalesi’’ olarak da bilinmektedir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde; “'Göklere ser çekmiş kırmızı bir dağın ortasında Tanrı kudreti ile yapılmış bir kaledir. Ben karada ve denizde 32 yılda 18 padişahlık yer gezdim böyle bir kale görmedim. Mutlaka gezilmeli görülmelidir. Bu kale Allah’ın kudret eliyle yapılmıştır. Hendeği ve kuleleri yoktur, zaten bunlara ihtiyaç da yoktur. Kale eşsizdir. Yalnız şarka bakan küçük bir kapısı vardır. Bu kapıya dahi 140 kademe ağaç merdivenle çıkılır, bir yanı ağaç korkuluktur. Kalenin içinde 40-50 kadar kargir ev vardır. İçinde bir can vardır. Kayalardan ab-ı hayat gibi bir su çıkar, aşağıya akar. Velhasıl övmekle insanın aciz kalacağı emsalsiz bir kaledir. Kalenin dizdarı ve 18 neferi vardır.”' sözleriyle Ermenek Kalesi hakkında ilginç bilgiler vermiştir.

MAVİNİN ELLİ TONU:

ERMENEK BARAJI

Yükseklerde yaşayan yiğit insanların ülkesi olarak da bilinen Ermenek’te 11 Mayıs 2002 tarihinde Göksü Barajı, diğer ismiyle Ermenek Barajı’nın temelleri atılmıştır. 7 yıl gibi bir sürede tamamlanan Ermenek Barajı’nın resmî açılışı 27 Aralık 2009 tarihinde yapıldı. Barajın suları, vadinin her iki yamacına açılan 2 adet dolu savak tüneliyle nehir yatağına tahliye edilmektedir. 6 metre çapındaki tüneller, 448 ve 471 metre uzunluğa sahiptir. Ayrıca Ermenek Barajı, 240 metre gövde yüksekliğine sahip olup gövde yüksekliği bakımından Türkiye’de en yüksek ikinci baraj olarak bilinmektedir. Her iki dolu savaktan da saniyede 493 metreküp su salınmaktadır. Su jetleri vadi ekseninde çarpıştırılarak enerjileri kırılmaktadır. Böylelikle vadi tabanında oluşabilecek oyulmaların önüne geçiliyor.

GÜZELLİĞİN DESTAN YAZDIĞI MEKAN:

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Yerköprü Şelalesi, uzun yıllardan bu yana Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın toprağı aşındırması sonucunda oluşmuş bir şelaledir. Şelale, 30 metre yükseklikten akmaktadır.

Yerköprü Şelalesi, doğasına hiçbir şekilde el değmemiş olmasından dolayı ziyaretçilerine zengin ve eşsiz bir güzellik sunmaktadır. Ziyaretçilerinin adeta gözlerini kamaştırmakta ve eşsiz güzelliğiyle adeta herkesi hayrete düşürmektedir. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 15 metre derinliğinde olan Yerköprü Şelalesi, yanı başında ve üstünden geçen yürüyüş alanlarıyla trekking severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekmektedir. Büyüleyici ve göz kamaştırıcı Yerköprü Şelalesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Ermenek’e gelindiğinde mutlaka görülmesi gezilmesi gereken destinasyonların en başında gelmektedir.

HUZURUN VE GÜZELLİĞİN ADRESİ:

YAYLA PAZARI (ZEYVE PAZARI)

Yayla pazarı, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip bir köydür. Köyün eski adı “Zeyve”dir. Köyün yayla gibi yeşillikler ve bol sulu araziye sahip olması bununla birlikte köyde hafta sonları köylülerin kendilerinin ürettiği ürünlerin satıldığı “Pazar” kurulması nedeniyle köye “Yayla Pazarı” ismi verilmiştir. İ

kizçınar Köyü ile Yayla Pazarı köylerini ayıran dere üzerinde ve çevresinde yaklaşık 300 tarihi ulu çınar bulunmaktadır. Zeyve Pazarı, doğal güzellikleri, soğuk suları, piknik alanları, su değirmenleri, su hizarı, fırını, pazarı ile İç Anadolu Bölgesi’nde ve Karaman ilimizde başka örneği olmayan inanılmaz doğal güzellikleri ile huzurun ve güzelliğin adresi olmaktadır.

Civar köylerde yaşayan üreticiler, yetiştirdiği sebze ve meyvelerini, köyde pazar günü kurulan pazarda satmaktadır. Bu arada İkizçınar demişken izninizle size kendi köyümden de bahsedeyim birazcık.

ASIRLIK İKİZLER: İKİZÇINAR KÖYÜ

Benim köyüm İkizçınar’ın adı yan yana bulunan ikiz şeklindeki çınar ağacından gelmektedir. Bu çınar ağacının, yaklaşık 250-300 yaşında olduğu söylenmektedir. Bu iki çınar ağacının doğumu, yıllar önce çocuklara salıncak yapmak için dikilen iki tane çınar değneğine dayanmaktadır. Büyüklerimizin anlattığına göre dikilen bu değneklerin bulunduğu yerin altında bol miktarda su bulunduğu için dikilen değnekler bir süre sonra kök salmış ve görkemli ve haşmetli ağaçlar haline gelmiş.

GEZMELİ DEĞİL GÖRMELİ KÖPRÜSÜ

Görmeli Köprüsü, Görmeli Köyü’ne 5 km mesafede bulunmaktadır. Ermenek-Anamur yolundaki bu köprü, Göksü Nehri’nin üzerindedir. Köprünün biri büyük, biri de küçük olmak üzere iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan halat motifli çerçeve içerisine alınmış dört satırlık Arapça büyük kitabesinde, 1306 yılında Karamanoğulları’ndan Mahmut Bey’in oğlu Mirza Halil Bey ile İbrahim Bey’in birlikte oldukları saltanat yıllarında kitabeyi yaptırdıkları yazılıdır. Bu kitabenin üzerindeki küçük kitabede ise mimarının Yusufoğlu Süleyman olduğu yazılıdır. Ermenek Barajı'nın sularının yükselmeye devam etmesi ile birlikte Görmeli Köprüsü üzerinden geçmek tehlikeli hale gelmiştir. Su altında kalacağı için Görmeli Köprüsü'nün kitabesi sökülerek Karaman Müzesi'ne taşınmıştır. Ayrıca “Köprünün kitabesinde, "Sultan-ı Azam emniyetle geçilmek üzere bu köprünün yapılmasını emretti” yazmaktır.

YEMEYE DOYAMAYACAĞINIZ TATLAR

En baştan özellikle belirtmek lazım ki yöremize özgü batırık (batırma) yiyen herkesin tadı damağında kalır. Bir kere yemek isteyen bir daha bir daha yemek ister.

Batırık; ince bulgur, domates, ceviz, soğan ve maydanozun birleşmesinden oluşmaktadır. Bu vazgeçilmez olan yemek Ermenek’te oldukça ilgi görmektedir. Ermenek’e özgü yiyecekler arasında etli tarhana, bandırma diğer adı cevizli sucuk ve Ermenek helvası da gelmektedir.

DERİN VADİLERİN SÜSÜ

ERMENEK’E YELKEN AÇIN

Bu doğa harikasını anlatmakla bitiremem. Mutlaka gidilip her detayının ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Gidip görenin hayran kalacağına eminim. Eğer gelirseniz size seve seve yardımcı olurum. Özgürlüğünüzü alıp derin vadilerin süsü Ermenek’e yelken açın, hep seyahatte kalın, kendinize iyi bakın.

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