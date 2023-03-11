Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa...
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirdi.

11 Mart 2023 Cumartesi 13:32
Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüDepremzedeSeçimYSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart
YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart
Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi