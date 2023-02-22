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Deprem bölgesinden gelen 114 kişi Düzce'de KYK yurduna yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 114 depremzede, Düzce'deki Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:28
Deprem bölgesinden gelen 114 kişi Düzce'de KYK yurduna yerleştirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken birçok depremzedeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınma imkanı sağlanıyor.
Ankara'dan ve farklı noktalardan otobüsle Düzce'ye getirilen 114 depremzede daha Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşti.
Kentte yeni gelenlerle birlikte 3 bin 207'si yakınlarının yanında, 70'i öğretmenevlerinde, 508'i KYK yurtlarında, 67'si oteller ve apartlarda olmak üzere toplamda 3 bin 852 depremzede misafir ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremKYKYurtDüzce
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