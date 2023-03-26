Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Ankara (AA)

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların temel atma işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.

Kurum, "Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467'sinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

"İhya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütülüyor"

Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.

Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiğine dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi.

Bakan Kurum'dan kalıcı deprem konutlarının inşaat süreçlerine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların inşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlara ilişkin de paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta." ifadesini kullandı.

"Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı"

Paylaşımda, Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam, en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklindeki görüşleri yer aldı.