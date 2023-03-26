Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi
Antalya'da dükkan ve ofis...
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattıklarını, 22 bin 467'sinin temellerini attıklarını bildirdi.

26 Mart 2023 Pazar 17:52
2 Okunma
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Ankara (AA)

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların temel atma işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.

Kurum, "Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467'sinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

"İhya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütülüyor"

Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.

Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiğine dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi.

Bakan Kurum'dan kalıcı deprem konutlarının inşaat süreçlerine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların inşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlara ilişkin de paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta." ifadesini kullandı.

"Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı"

Paylaşımda, Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam, en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklindeki görüşleri yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem KonutKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Asrın projelerini gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan: Asrın projelerini gerçeğe dönüştürüyoruz
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi
Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 14'üncü yılında anılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 14'üncü yılında anılıyor
Akaryakıt Özel Ekibi 53 milyar liralık kamu zararını önledi
Akaryakıt Özel Ekibi 53 milyar liralık kamu zararını önledi
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden ceza
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden ceza
Yargıtay, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" sanıklarına verilen cezaları onadı
Yargıtay, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" sanıklarına verilen cezaları onadı
Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi