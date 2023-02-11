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Deprem bölgesi Osmaniye'ye gelen yardımların içinden çıkan notlar duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'ye Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım malzemelerinin içinden çıkan notlar, okuyanlara duygulu anlar yaşatıyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:08
Deprem bölgesi Osmaniye'ye gelen yardımların içinden çıkan notlar duygulandırdı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye yardımlar sürüyor.
Belirlenen merkezlerde toplanan yardım malzemelerinin içinden yetişkin ve çocukların yazdığı anlamlı mesajlar çıkıyor. Özellikle çocuklar tarafından kaleme alınan notlar, okuyanların duygularına hitap ediyor.
Derin Yılmaz isimli çocuk, yardım paketinin üzerine, "Ben Derin Yılmaz. 5. sınıf öğrencisiyim. Sizler için çok üzüldüm. Ama diğer taraftan da sizler için ailemle alışveriş yaptık. Bunun için de çok mutluyum, Allah hepimizin yanında olsun." yazdı.
Niğde'den Eylül Eda Yaşar, kendi resmini çizdiği notta, "Benim adım Eylül Eda, sizleri çok seviyorum. Üzülmeyin, bugünler de geçecek. Size oyuncaklarımdan ve kitaplarımdan gönderiyorum. İnşallah birazcık yüzünüz güler." ifadesini kullandı.
"Oğlumun yüzlerce kardeşi oldu"
Yardım gönderen bir ailenin notunda da "Oğlumun bebeklik kıyafetlerini kardeşi olursa diye yıkayıp ütüleyip kaldırmıştım. Yüzlerce kardeşi oldu şimdi. Onlar ısındıkça bizler de ısınacağız. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadeleri yer aldı.
İçinden 200 lira çıkan notta ise "Elimde bu kadar vardı, özür dilerim. Umarım sağ salim kendinize gelirsiniz, toparlanırsınız. Sizi çok seviyoruz, yanınızdayız." yazıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOsmaniyeYardımDeprem
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