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'Denizanası popülasyonu haziranda bitecek'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Antalya sahillerinde ocak ayından bu yana görülen denizanası popülasyonunun, haziran ayı itibarıyla azalacağını belirterek, "Korkulacak bir şey yok. Doğal süreç. Birkaç ay içinde kaybolacaklar" dedi.

03 Nisan 2022 Pazar 09:58
'Denizanası popülasyonu haziranda bitecek'

Kızıldeniz'de her yıl ocak ayında başlayıp haziran ortalarına kadar süren denizanası göçü nedeniyle Antalya Körfezi'nde yaşanan denizanası yoğunluğunun birkaç ay içinde kaybolacağı kaydedildi. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, bilimsel adı 'Rhopilema Nomadica' olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntı ile Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını belirtti. Prof. Dr. Korun, "Yılın bu zamanlarında yollarını kaybeden denizanaları rüzgarın da etkisiyle Antalya sahillerine kadar ulaşıyor. Bir kısmı caretta carettalara yem olurken, bir kısmı da sahile veya kayalıklara vurarak telef oluyor. Haziran ayı ortalarında da bu süreç tamamlanıyor. Yaz sezonunda denizlerimizde denizanasına rastlamak çok zor bir olasılık. Vatandaşların korkacağı bir şey yok" dedi.

'KAPLUMBAĞALAR ANTALYA'YI OLASI DENİZANASI İSTİLASINDAN KORUYOR'

Antalya denizinin kendine has ekosistemi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Korun, "Bizim en büyük şansımız Antalya Körfezi'nin kapalı bir deniz olmaması. Denizanalarının çoğalması için durgun ve kirli su gerekli. Bizim denizlerimiz temiz ve akıntısı bol. Buraya gelen denizanaları yollarını kaybeden, göç esnasında hava muhalefeti nedeniyle guruptan kopanlar. Denizanaları ile beslenen caretta carettalar, körfezin koruyucuları olarak görev yapıyor. Protein yönünden zengin denizanalarını avlayan kaplumbağalar, Antalya'yı olası denizanası istilasından koruyor" diye konuştu.

'GÖRDÜĞÜNÜZDE DOKUNMAYIN, ELİNİZE ALMAYA ÇALIŞMAYIN'

Son günlerde sahile vuran denizanası görüntülerinin sosyal medyaya yüklenmesinin vatandaşları ürküttüğünü bildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Korun, "Panik yapacak bir şey yok. Gördüğünüzde dokunmayın, elinize almaya çalışmayın. Birkaç ay içinde kaybolacaklar. Kimisi avlanacak, kimisi kıyıya veya kayalıklara vurup yok olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz üniversitesiProf. Dr. Jale KorunAntalyaDenizanasıDeniz
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