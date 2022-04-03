Deniz Kuvvetleri'nden sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesai

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden de mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken, mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı da kullanılıyor. Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra Sualtı Savunma Timleri (SAS) geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri mayınları imha ediliyor.