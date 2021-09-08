DATÜB’den AFAD’a 1 milyon TL bağış

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı ve aynı zamanda hayırsever bir iş insanı olan Ziyatdin Kassanov, Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için 3 Eylül 2021 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1 milyon tl bağışta bulundu.

Hatırlatalım ki, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 2 Eylül 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyareti sırasında bölgede incelemelerde bulunan T.C. İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ile görüşerek ilçenin kalkınması için Ahıskalı Türkler olarak maddi manevi yardımda bulunulacağını, selden etkilenen kardeşlerimizin yanında olduğunu bildirerek, AFAD'a 1.000.000.00 TL bağışta bulunacağını bildirmişti.

Ahıskalı Türklerin de, Türkiye'de orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar ve ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi için 1 milyon TL (100 bin fidan) bağışta bulunulacakları belirtildi.