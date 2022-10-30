Datça'da geleneksel boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

Muğla (DHA)

Hayvanseverlerden oluşan bir grup, güreşlerin yapıldığı alanın dışında, 'Boğa güreşleri vahşettir', 'İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük', 'Boğa güreşi vahşeti durdurulsun' yazılı döviz açtı.

Datça'nın Burgaz mevkindeki alanda düzenlenen 5. Geleneksel Boğa Güreşleri büyük ilgi gördü. Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden getirilen 84 boğanın mücadele ettiği güreşleri, çok sayıda vatandaş izledi. Gün boyu devam eden etkinlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yapılan mücadelelerde 42 kupa dağıtıldı.