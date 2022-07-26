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Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi tanıyan tebliğ, Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı, motorlu araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.

26 Temmuz 2022 Salı 12:52
Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi tanıyan tebliğ, Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Bakanlar Kurulu'na tanınan ÖTV oranını 1 katına kadar arttırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi, Cumhurbaşkanına tanınarak yetki, 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' şeklinde değiştirildi. Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87,03 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteÖTV
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