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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Balıkesir, Mersin, Erzurum, Antalya, Kırklareli, Samsun, Manisa, Bolu ve Kocaeli'deki bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Şanlıurfa ve Bursa'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

15 Mart 2023 Çarşamba 10:11
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Seyitgazi Tepesi Doğal Sit Alanı, Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası, Güneş Adası ile Lale Adası mevkii doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, belirtilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Adası ve Boğsak Adası Doğal Sit Alanı ile Gülnar ilçesindeki Beşparmak Adası Doğal Sit Alanı, Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller Potansiyel Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. 
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanı, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesindeki 8. Grup Doğal Sit Alanı, Bolu'nun Seben ilçesindeki Kabak Köyü Doğal Sit Alanı ile Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Şanlıurfa ve Bursa'da acele kamulaştırma kararları 
"Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi" kapsamında toprak kayması ve kaya düşmesi olaylarının önüne geçilmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Saha mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. 
"Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi" kapsamındaki içme suyu arıtma tesisi ve depo yerleri ile isale hattının yapımı amacıyla, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki özel mülkiyete konu taşınmazların da Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıKararResmi Gazete
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