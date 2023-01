Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ortak değeri olan İstanbul'u kimsenin insafına bırakamayız

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a tarihi öneme sahip yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci, yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dopdolu, gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine, birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilk tek sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete veriyoruz."

"Türkiye metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete alınan metro hattını Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla entegre ettiklerine dikkati çekerek, birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceklerini ifade etti.

Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sisteminin TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalar da süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından sonra en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve sonrasında devam ettik. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor."

"Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, rahmetli Kadir Topbaş'ın, metro hatlarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusunda gayretlerini asla unutamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattının bu alanda Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük kapasiteli projesi seçildiğini belirterek, "Üstelik İstanbul'da bunun gibi 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahibi olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzu da tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Ama onların bu cehaleti, hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro inşaatında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda 'Ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız' demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdamız, aşkımız, gönül tahtımızın sultanı, efsunlu güzelliklerin şehri aziz İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk, hasbi olduk, harbi olduk. Fatih'in emaneti, bu mübarek şehre karşı mahcup olmaktansa, değil siyasette fedakarlık yapmayı, gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz. Rabb'imden, bize de üstat gibi 'O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul' demeyi hep temenni ediyoruz. Yine üstadın ifadesiyle 'Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar'."

"Ülkenin ortak değeri olan bu şehri kimsenin insafına bırakamayız"

İstanbul'u her alanda hak ettiği seviyeye çıkarmak için başbakan ve cumhurbaşkanı olarak gece gündüz çalıştığını anımsatan Erdoğan, kimin sorumluluğunda olduğuna bakmadan bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendiklerini, her projesini takip ettiklerini ve her sıkıntısına çözüm aradıklarını dile getirdi.

Milli iradenin üstünlüğüne olan saygıları gereği hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan, şehrin tamamına hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en bereketli kaynağı, en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'a yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma, diplomasiye, bütün bu adımları kültür sanatta kararlılıkta attık." açıklamasında bulundu.

"İstanbul'u, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptık"

İstanbul'u, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehrin çok eskilere dayanan yapısal sorunlarını, önümüze çıkardığı zorlukları birer birer aşarak yolumuza devam ettik." sözlerini sarf etti.

Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlık için kapsamlı adımlar attıklarını, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem İstanbullunun haklarını gözetecek hem şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttüklerini anlatan Erdoğan, raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kilitlenip kalmaktan kurtardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, diğer yandan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'yle şehre yeni nefes kanalları açtıklarını aktardı.

"10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok"

Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle başlattıkları ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Kardeşlerim, bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? 'Bunda diyor sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık, ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Bunları galiba Paris'te filan yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok." dedi.

Şehrin içindeki tıkanma noktalarını belirleyerek her biri için ayrı çözümler ürettiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünkü ihtiyaçları değil, şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Havalimanının Yeşilköy'den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan biridir. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Bay Kemal ne diyor? 'Bize 1 kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın' diyor. Ya neyi anlatacağız? Ya biz ne diyoruz? Bak PPP. Yani Kamu-Özel İşbirliği yatırımıdır bunlar. Buna milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İGA'yı böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zamanlar geçecek. Bunlara bol bol fırın ekmek yedirmek lazım."

Erdoğan, açılışı yapılan metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım ihtiyacının karşılanacağını kaydederek, "Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Kanal İstanbul Projesi ile şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak, hem boğazın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

"Darbelerin, terörün, krizlerin hiçbirinin kendi tabii mecrasında ortaya çıkmadığına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı görevine geldiği 1994 yılından beri İstanbul için attıkları her adıma, başlattıkları her projeye yapılan itirazlara dikkati çekerek, "Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, bugün İstanbul Marmaray'sız Avrasya'sız, Yavuz Sultan Selim'siz, Osmangazi'siz, metrosuz, yolsuz, susuz bir şehir olarak kalacaktı." diye konuştu.

Belediye başkanı olarak 1994 yılında İstanbul'da göreve geldiği yıllara işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un suyu var mıydı? Kimden devralmıştık? CHP'den. Çöp dağları var mıydı? Suyu, 110 kilometreden dağları delerek İstanbul'a getirdik. Nereden? Istranca Dağları'ndan. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. CHP nedir? Çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ve hatırlayın, Ümraniye çöplüğündeki patlamayı, 39 vatandaşımız orada öldü. Hala bir CHP konuşuyor. Neyi konuşuyorsun? Ve bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz."

Erdoğan, geçen 20 yılda Türkiye'nin diğer 80 vilayetiyle birlikte İstanbul'a kazandırdıkları her eseri ve hizmeti Türkiye Yüzyılı'nın önsözü, girizgahı, altyapısı olarak gördüklerini belirterek, bu güçlü altyapının üzerinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılını, Türkiye Yüzyılı haline dönüştürmek istediklerini anlattı.

Ülkenin son bir asırda yeni devletin kurulmasının yanında çok ciddi inişler çıkışlar da yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Darbelerin, vesayetin, terörün, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal gerilimlerin ve hatta çatışmaların hiçbirinin kendi tabii mecrasında ortaya çıkmadığına inanıyoruz. Bunların her biri, ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini durdurmak, en azından yavaşlatmak için hazırlanan senaryoların birer parçasıydı. Maalesef her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü şekilde veya farkında olmadan alet edilmiştir. Milletimizin iradesini temsil görevi verdiği siyasetçilerin çoğu da kimi korkusundan, kimi çıkar ortaklarından, kimi kifayetsizliğinden bu gidişe 'dur' diyememiştir."

"Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi devriminin, tarihlerinde ayrı bir yerinin olduğunu anımsatarak, "Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda 'yeter söz de karar da milletindir' diyerek, bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık." ifadesini kullandı.

Şimdi Türkiye'nin yeni bir seçimin eşiğinde olduğuna vurgu yaparak, son 10 yılda yaşanan olayları hatırlatan Erdoğan, Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerinden terör saldırılarına kadar, sayısız imtihandan geçtiklerini dile getirdi.

Yeni yönetim sistemine geçilen ayın hemen ertesinden başlayarak, ülke ekonomisini mahvetme yolunda birçok adımın atıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere'nin hali ortada. Fransa'nın hali ortada. Almanya'nın hali ortada. Elhamdülillah bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik. Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik. Önünden, arkasından dolanarak, milli iradeyi devre dışı bırakmaya niyetlenenleri hüsrana uğrattık."

"Metro hattı 1 ay ücretsiz olacak"

Konuşmasının ardından "Şimdi siz müjde beklersiniz" diyen Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Hattı'nın bir ay boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşması sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından hediye verildi.

Erdoğan, daha sonra aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı milletvekillerinin bulunduğu katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, tören alanı çevresinde evlerine Türk bayrağı asan bazı vatandaşlar da dinledi. Alandaki vatandaşlar da Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, açılışın ardından metro istasyonuna indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Aşık Veysel İlkokulu öğrencilerinden oluşan Sadabad Korosu'nu dinledi, daha sonra metro ile İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Yolculuk sırasında kendisine mikrofon verilen çocuk, "Uzun ince bir yoldayım" ve "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ile "Yollarda bulurum" eserlerini seslendirdi.