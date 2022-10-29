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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız" dedi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, millet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanının yaşadıklarını belirtti. Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye’nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

'BİR BARIŞ VE REFAH KUŞAĞI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerinin, tüm kesimler tarafından takdirle karşılandığını vurgulayarak, "Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz’de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğal gaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştı" dedi.

'2053 VE 2071 VİZYONLARIMIZIN TEMELİNİ ATIYORUZ'

Erdoğan, tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendileriyle yarıştıklarını ve başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim’de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Togg’un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan29 Ekim Cumhuriyet BayramıMesaj
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