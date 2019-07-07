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Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde dönem basşkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde dönem basşkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'yı ziyaret edecek

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Balkanlarda barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceklerdir. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri, ayrıca, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıSaraybosnaZiyaretönce Vatan
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