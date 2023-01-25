Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.202,66
ALTIN
1.163,89
DOLAR
18,81
STERLİN
23,19
EURO
20,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 09:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, burada Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.
Paris'teki Türk vatandaşlara Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarını gönderdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.
Paris'teki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar yer alırken, etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Fransa'daki çeşitli Türk STK'lardan üyeler de yer aldı.
Büyükelçi Onaner burada yaptığı konuşmada, Fransa'daki Türk vatandaşlarını demokratik haklarını kullanmaya ve seçimlerde oy vermeye çağırdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ala ise, İslam ülkeleri arasında demokrasisi en gelişmiş ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ala, Fransa ve Türkiye'nin demokrasiyle kalkınıp geliştiğini de vurguladı.
Zafer Sırakaya, yaklaşık 900 bini Fransa'da olmak üzere yurt dışında 7 milyondan fazla Türk vatandaşın yaşandığını kaydetti. Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 2014'ten bu yana bulundukları ülkede sandığa gidebildiğini hatırlattı.
Ömer Serdar da seçimlerde oy kullanmanın demokrasinin önemli bir unsuru olduğuna işaret ederken, Muhammet Fatih Toprak ise yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelere sunduğu katkıya dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanFransaParisEfkan Ala
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regaip Kandili yarın idrak edilecek
Regaip Kandili yarın idrak edilecek
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Bilgin: Bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir
Bakan Bilgin: Bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir
Dışişleri: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz
Dışişleri: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Romen mevkidaşı Bode ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Romen mevkidaşı Bode ile görüştü
Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları erken yumurtladı
Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları erken yumurtladı
Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor
Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi