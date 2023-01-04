Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film, fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi, 2 çift lafla, 2 satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz eser ve hizmet siyasetimize bakacağız. Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINI MİLLETİMİZLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Türkiye'de hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmiyle demokrasiyi güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın diğerlerinden farkı budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacaktır. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Kalkınan, büyüyen, gelişen ülkemizin imkanlarını; yatırımla, destekle, teşvikle, ücret artışıyla, yardımla milletimizin her kesiminin istifadesine sunacağız. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetini programlarımızı, projelerimizi daha çabuk hayata geçirmek için kullanıyoruz" diye konuştu.

'20 YILDA YAPTIKLARIMIZ SADECE BİR GİRİZGAH'

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede ve dünyada artan siyasi, askeri, diplomatik gücünü her bir insanın hayatına olumlu katkılar sağlayacak kazanımlara dönüştürmeyi sürdüreceklerini işaret ederek, "Yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'Son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız; start değil bu finish. Ve bunu bu şekilde başaracağız. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada, kara yollarında 101 kilometresi otoyol olmak üzere 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. Uzunluğu 13,3 kilometreyi bulan 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. Ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü'nde hizmete açtık" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL AĞIRLIĞI RAYLI SİSTEMLERE VERİYORUZ'

Erdoğan, Türkiye'de avara kasnak gibi dolaşanların olduğunu ancak kendilerinin her zaman gerçekleri anlattıklarını belirterek, "Tren yollarında, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Tavşantepep-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete açtık. Haberleşmede, Türksat 5B uydusunu hizmete verdik. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli otoyolunun önemli bir kısmını, Honaz Tüneli dahil Denizli Çevre Yolu'nun biten kısımlarını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Uşak Çevre Yolu'nun biten kısımlarını, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz. Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara- Kırıkkale-Delice otoyolu ile 122 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Bu çerçevede Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının eksikliklerini tamamlıyor, hızlı tren hatlarındaki çalışmaları süratlendiriyoruz. Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistemi ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor" dedi.

'KARADENİZ GAZINI MART SONUNDA DEVREYE ALIYORUZ'

Erdoğan, sosyal yardımlar kapsamında da 2 milyon 400 bin haneye 2 milyar 900 milyon lira elektrik desteği, 311 bin haneye de 114 milyon lira doğal gaz tüketim desteği verildiğini aktararak, "Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Doğal gaz kullanılan yerleşim yeri sayımızı 703'e, doğal gaz hizmeti sunulan vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Son ilave ile birlikte Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4,5 milyar metreküpe ulaştırdık. Tuz Gölü'nde de 5,4 milyar metreküpü hedefliyoruz. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi artırdık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası, günde 20 bin kişinin çalışmasıyla son hızla ilerliyor. Dünyanın en büyük 2'nci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart ayı sonunda devreye alıyoruz" diye konuştu.

'PROJE SAYILARINI ARTIRACAĞIZ'

Erdoğan, bu sene sanayide elektrikli araç altyapısını geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Organize sanayi bölgesi sayımızı 360'a yükseltecek, 65 yeni organize sanayi bölgesi için de yer tahsisi yapacağız. Teknoloji sicil kanunu çıkartarak yüksek teknoloji tasarımı ve üretimi yapan firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. KOSGEB desteklerini, dijital ve enerji dönümü başta olmak üzere her alanda yaygınlaştıracağız. Proje sayılarını artıracağız. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilikte sadece ülkemizin değil dünyanın da en büyük toplu konut hamlelerinden biri olan, 'İlk Evim, İlk İş yerim, İlk Arsam' kampanyasıyla 500 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa, 50 bin iş yeri için harekete geçtik. Hazırlıkları tamamlanan yerlerde hemen ihale ve inşaat çalışmalarına başladığımız bu projede şehit yakını ve gazilerimize, engellerimize, emeklilerimize ve gençlerimize özel kota ayırdık. 'Tarihe vefa geçmişe saygı' anlayışıyla 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı gün yüzüne çıkartacak faaliyetlere başladık. Çeşitli illerimizde 27 bin afet konutu ve 20 bin sosyal konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik."

'ORMAN KÖYLÜLERİNE YENİ BİR DESTEK HAZIRLADIK'

Erdoğan, geçen yıl tarımda kırsal kalkınma yardımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilere 24 bin makine ekipman alımı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Su ürünlerinin yetiştiriciliğinin ve ihracatının geliştirilmesi konusunda bir dizi projeyi devreye aldık. Hayvancılığın geliştirilmesi için sığır cinsi soy kütüğünden damızlık yetiştiriciliğinin desteklenmesine kadar pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak hem ihracatımızı desteklemek için yüksek taban fiyatları ve desteklemelerle üreticilerimizin yanında olduk. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının 3'üncü etabı için hazırlıklara başladık. Kent tarımı modeliyle üretimi yaygınlaştırmak üzere jeotermal ısıtmalı seralar için tarıma dayalı ihtisas organize bölgeleri projesini güçlendirdik. Ekoturizm alanları ve rotalarını çoğaltarak, millet ormanlarını yaygınlaştırarak ülkemizin güzelliklerini insanlarımızla buluşturduk. Orman köylülerimizi destekleyerek yeni projeler devreye aldık. Bu vesileyle orman köylülerimize bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi orman köylerimizde yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlığını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak refah seviyesini yükseltmek ve hayat şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen ve yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz olarak verilen ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1 milyar 200 milyon lira tahsis ettik."

'EMEKLİLERE VE MEMURLARA YÜZDE 30 ZAM YAPIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatıldığı haberini aldıktan sonra memurların ve emeklilerinin maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87 artışa gitmiş, özellikle temmuz ayında yüzde 42'ye varan biz zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum."

'SULAR DURULMADAN OLMAZ'

Grup toplantısının ardından TBMM'de basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Erdoğan, seçimin erken bir tarihe alınmasıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz; istikametimizi kamuoyunda konuşulandan alıyoruz" dedi.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAAŞI 5 BİN 500'

Erdoğan, ayrıca en düşük emekli maaş tutarının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıldığını belirterek, "Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın 2'nci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Yeni memur ve emekli maaşlarının çalışanlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN HAKEMLİĞİNE GİTMEKTEN ÇEKİNMEYİZ'

Erdoğan, başörtüsüne düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili de "CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi konusunu anayasa teklifiyle aile kurumumuzu güçlendirecek ilave bir adımla birlikte kökünden çözme irademizin biz takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis genel kurulunda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliğe onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta gelişmeleri yakından takip edip, üzerimize düşeni yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de 'yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez' denilen ne varsa hepsini de insanımızın hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bizde yapay gündem olmaz, şov olmaz, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise sadece kendilerini kandırırlar" ifadelerini kullandı. (DHA)