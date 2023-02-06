Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkenin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem ardından valilerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrasındaki durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.