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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı. 

25 Eylül 2022 Pazar 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıNeşet ErtaşAnmaMesaj
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