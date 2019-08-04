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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul- İzmir Otoyolu ortak açılış töreni için Bursa'ya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul- İzmir Otoyolu ortak açılış töreni için Bursa'ya geldi. 

04 Ağustos 2019 Pazar 16:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da

BURSA, (DHA) 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek, 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projelerinden olan İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa'ya geldi. İlk olarak otoyolu açacak olan Erdoğan, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de ise AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın yemeğine katıldıktan sonra Bursa'dan ayrılacak.

DHA

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