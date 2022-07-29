Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün cenazesine katıldı

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün'ün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale sonrası Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Hakan Füzün'e anjiyo yapıldı. Füzün, daha sonra İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altında alınan Hakan Füzün, dün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Füzün için bugün Akhisar Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BAKARA SURESİ'NİN İLK BEŞ AYETİNİ OKUDU

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörü ve Hakan Füzün'ün ağabeyi Mehmet Füzün, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Uğur Aydemir, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Füzün'ün yakınları katıldı. Cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da caminin hoparlörlerinden Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okuduğu duyuldu.

'ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZİ AHİRETE YOLCU EDİYORUZ'

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Hakan ile uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek, devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik. Şimdi de tabii buradan, ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine şahidiz. Az önce hocam da zaten tezkiyeyle bunu ifade etti. Bugüne kadar hayır hasenatlarıyla, özellikle vakfi gayretleriyle Hakan kardeşimiz, hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramları’nda illa, 'Başkanım bana vekalet vereceksin, ben senin için de aile için de kurban keseceğim'. 'Hakan ben kestim' derdim. 'Yok, ben de keseceğim' derdi. Son Kurban Bayram'ında da aynısını yaptı. Son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili habibine bizleri komşu eylesin. Bu cami vakfiyesinde aynı kararlılıkla, Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide Füzün'ün ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı. Hakan Füzün'ün bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Akhisar Su Yolu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.