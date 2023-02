Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yaklaşık bir yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da ve Aydınlılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Demokrasi bayrağını kaldırdığı" Aydın'ın gönüllerde ayrı bir yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kendisini yargılayanlara hitaben yazdığı mektubu okudu.

Menderes ile 592 kişinin aylarca ülkenin demokrasi ve adalet tarihine "yüz karası" olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den, yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı, Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, başbakan yardımcılığı, meclis başkan vekilliği görevlerini yapan Milli Eğitim Bakanlığı döneminde din derslerini müfredata alan, imam hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasına öncülük eden, hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri'ydi."

İleri'nin Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edildiğini, ardından da ömür boyu hapis cezası alarak cezasını çektiği Kayseri Cezaevi'nde hastalanarak vefat ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri'nin vefatından önce ailesine yazdığı mektubun bir bölümünü okudu.

Konuşması sırasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na canlı bağlantı yapan Erdoğan, merhum Ahmet Tevfik İleri'nin torunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile görüştü.

1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah, ülkemize bir daha böyle felaketler, böyle facialar, böyle acılar yaşatmasın. Darbeciler, ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi, CHP'nin ebedi şefi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel telefonda İnönü'ye, 'Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam.' diyor. İşte CHP bu, bunları iyi tanıyın. İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız.' diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz, Menderes'i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal'ın gayretleriyle Menderes'in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990'da İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Aydın, 14 Mayıs'ta CHP'ye en ideal dersi vermeye hazır mı? Ana kademe, kadın kolları, gençler hazır mıyız?" diye seslendi. Alandakiler hep bir ağızdan "evet" karşılığını verdi.

Erdoğan, konuşması sırasında Adnan Menderes Anıt Mezarı'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ile beraberindekilerle de canlı bağlantı kurdu.

Bağlantıda, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, anıt mezarda dua okudu.

Erdoğan da merhum Adnan Menderes ve arkadaşları için alandakilerle Fatiha okudu.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin kurulması ve demokrasiye geçiş ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesinin kolay olmadığını belirten Erdoğan, "Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nı Cumhuriyetin ilk asrında yaşadıkları tüm tecrübeler ve elde edilen kazanımların üzerine inşa etmek için "14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip, sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşlara desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Alandakilere "Durmak yok, yola devam" diye seslenen Erdoğan, "Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol." diye konuştu.

"Bu doğru yola var mıyız?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğini şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bırakın dirisine ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği o tespitindeki gibi yine efendilerinin emriyle kurdukları bir masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukları metinlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 10 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok ederek, efendilerinden 'aferin' almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, kavganın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir."

Partili kadınların sloganları üzerine Erdoğan, "İnanıyorum, AK kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz." karşılığını verdi.

Erdoğan, "Bunlar hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyorlar." diye konuştu.

"Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız"

Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi müstevlilere karşı vererek, şanlı Cumhuriyeti kurduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de hayatımızın her döneminde, bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek, ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca yaşadığımız her felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri, aynı kirli senaryoları, aynı zavallı kuklaları görüyoruz. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi, işte bu oyunları bozmuş, özgür ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. İşte buradan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum, Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız."

Erdoğan, alandakilere seslenerek, "Aydın, bu vesayet heveslisi muhterislere, 14 Mayıs'ta bir kez daha 'yeter' diyor muyuz? Aydın, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha 'yeter söz milletindir' diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Aydın, güvenli huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha açıyor muyuz? Aydın, Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak kucaklıyor muyuz? Aydın, bir türlü yerli ve milli olamayan Zat'a 14 Mayıs'ta 'Bay bay Kemal' diyor muyuz? Aydın'dan yükselen bu sesi duyup da yüreği titremeyen var mıdır? Rabbim hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"Rahmetliden sonra 'Yeter söz milletindir' sloganı bize aittir"

Erdoğan, tek siyasetlerinin "eser ve hizmet siyaseti" olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan, Menderes'e ait olan 'Yeter söz milletindir' ifadesine çöküyor? Ya ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de kalkıp partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra 'Yeter söz milletindir' sloganı bize aittir. Sen hangi yüzle? Bunlarda yüz yok ki kalkıp da 'yeter söz milletindir' sloganını sahipleniyorsun. Şimdi işte diyorum ki 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Ana kademesi tamam, kadın kollarımız tamam. İşte ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize getirdiğimiz hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz."

Son 20 yılda AK Parti hükümetlerinin Aydın'da yaptığı icraatları anlatan Erdoğan, "Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 3 bin 437 derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Hadi Aydın'da büyükşehir sende, ne yaptınız Aydın'a yaptıklarınızı bir görelim ya, ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, "Sağlıkta 4'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor." bilgisini verdi.

Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle 1668 konutu altyapısı ve iç yapısıyla beraber tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Erdoğan, "1071 konutun inşası devam ediyor. Şimdi de ilk evimle Aydın'da 3 bin 327 konut daha inşa edecek, ilk arsamla 7 bin altyapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde bugüne kadar 8 bin 929 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aydın'da 4 millet bahçesi projemizden ikisini tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Ulaştırmada 114 kilometreden devralınan Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 381 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "İzmir-Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu, Aydın çevre yolu ayrımı ile Denizli çevre yolu ayrımındaki onarımı seneye tamamlıyoruz. Didim yat limanını tamamladık." bilgisini paylaştı.

Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta Aydın'a 14 baraj, 12 gölet, 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 30 sulama, 38 sulama tesisi ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, "4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 297 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." açıklamasını yaptı.

Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduklarını belirten Erdoğan, "Enerjide Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğal gazı götürdük. Bunlarla kalmıyoruz, bugün de yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık yatırımla tamamlanan 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Eğitimde inşası tamamlanan okullar ile 200 kişilik pansiyonun, gençlik ve sporda ilçelere yapılan sahalar ve sağlıkta ilçelere kazandırılan sağlık tesislerinin resmi açılışını yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Tarımda DSİ tarafından inşası tamamlanan Çine sulaması drenaj kanallarını, Çine arazi toplulaştırma projelerini, Nazilli-Yakacık göletini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz." diye konuştu.

Notlar

Alana "Bir doğru altı yanlışı götürür", "Bahar gelsin ovamıza incir, nar yiyeceğiz 14 Mayıs'ta Müdüre, 'Bay bay Kemal' diyeceğiz", "Durduracaklarmış durdurtmayız, yıkacaklarmış yıktırtmayız biz AK Kadınlar buradayız" ve "Menderes'i astınız, sesimizi kestiniz, tek Reis'e değil ki milletedir kastınız" ile üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafı üzerine "Yeter söz milletin, yeter söz Türkiye'nin" yazılı pankartlar asıldı.

Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Erkan Kandemir ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki 27 Mayıs Müzesi ve Adnan Menderes Anıt Mezarı'na telekonferansla canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan eski Milli Eğitim Bakanı merhum Ahmet Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bulundukları salonda milletin başbakanı ile iki bakanın darbeciler tarafından şehit edildiğini söyledi.

Salona ilk geldiğinde ortaokulda genç bir delikanlı olduğunu belirten İleri, "Millete vurulan darbeden yaklaşık 60 yıl sonra dahi darbe sürecinden ve idamlardan sorumlu olanlar hala yaptıklarından dolayı milletten özür dilemekten ve hatalarını kabul etmekten acizler. Türkiye'nin geleceğine yönelik hiçbir milli vizyonu ortaya koyamayan bu zihniyet 60 yıl önce bulunduğu noktadan zerre kadar ilerleyebilmiş değil." dedi.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nda dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışı yapıldı.

Erdoğan, meydandan telekonferans yöntemiyle bağlandığı Koçarlı'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve vatandaşlarla Koçarlı, Germencik, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerine doğal gaz verme törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, doğal gaz verme töreninde, "AK Parti bu. Bizde icraat var. Birileri de 'yedili masa'nın altından tekmeliyorlar birbirlerini. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşları diyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da daha sonra yapımı tamamlanan eser ve projelerin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.