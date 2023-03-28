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Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı

Çukurova Üniversitesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 42 öğrenci ve personel için anma töreni düzenlendi.

28 Mart 2023 Salı 12:06
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Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı

Adana

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen programda, "asrın felaketi"nin açtığı yaralardan derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Tarifsiz acılar yaşandığını belirten Tuncel, "Tarifsiz acılar içinde olduğumuz bu günlerde gözümüz yaşlı, gönlümüz yaslı. Ülkece çok büyük bir felaketi, korkunç bir yıkımı yaşadık. 6 Şubat sabahı kara bir güne açtık gözlerimizi. Çukurova Üniversitesi ailesi olarak, her biri paha biçilmez bir değer olan genç evlatlarımızı, yaşadığımız bu yıkıcı afette kaybetmenin derin hüznü içindeyiz." diye konuştu.
"Dua, sevgi, sabır ve yardımlaşma bu yaraların sarılmasında en büyük ilacımız olacak"
Tuncel, kaybettikleri öğrenci ve personeli unutmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Acımız tarifsiz, çok büyük. Hayatlarının baharında yitirdiğimiz bu pırıl pırıl evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar kalbimizde yaşıyorlar. Bu genç yüreklerimiz; Çukurova Üniversitesi topraklarında var olmaya devam edecek, filizlenecek ve her biri ulu birer çınar ağacı olacaklar. Onlar hep var olacaklar. Dua, sevgi, sabır ve yardımlaşma bu yaraların sarılmasında en büyük ilacımız olacak. Tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
Anma programının ardından, üniversite yerleşkesinde hayatını kaybeden öğrenci ve personel adına 42 fidan toprakla buluşturuldu.
Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova ÜniversitesiDepremöğrenciPersonelAnma
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