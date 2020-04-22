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Corona’da gazetecilik

Yaşar Şenyüz’ün yazısı için tıklayınız...

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:13
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Corona’da gazetecilik

Merhaba; Yaklaşık 1.5 yıldır her hafta Perşembe günleri bana ayrılan bu iki sayfada sizlerle beraberiz ve bu arada bugün çıkan haberlerimle birlikte 841’inci haberimi önce vatan okurlarına ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Sanırım siz de merak ediyorsunuz bu iki sayfa haber karantina günlerinde nasıl hazırlanıyor diye, hemen söyleyeyim ben tam 40 gündür evden dışarı çıkmıyorum. 

İlk hafta paniklemedim desem yalan olur, malum ben her akşam ayrı ayrı mekanlarda, galalarda, ödül törenlerinde, defilelerde, açılışlarda kokteylerde dolaşan bir adam olduğum için bana ayrılmış olan iki sayfayı nasıl doldururum endişemi şöyle yenmiştim. 

Uzun zamandır röportaj yapmayı planladığım sanat dünyasından ünlü arkadaşlarımla sanaldan röportajlar gerçekleştiririm diye düşündüm. Ama nerde inanın evde otururken eskisinden daha çok çalışıyorum. 

Sabahtan akşama kadar bir çok sanatçı arkadaşımla sürekli telefonlaşmalar, canlı sohbetler, görüntülü konuşmalar, fotoğraf bilgi e-posta alışverişleri ve bu iletişim sonunda ortaya çıkan bütün haberleri yazıya dökmek dediğim gibi bütün günümü alıyor. Ve ortaya yine normal zamandaki gibi dolu dolu iki tam sayfa magazin, sanat, kültür haberlerim ile her perşembe yine karşınızdayım. 

Tabi ki bu sayfaların basılıp size ulaşabilmesi için evlerinden çalışan sayfa editörlerimizden, matbaada basılabilmesi için emek veren değerli ustalarımıza kadar geniş bir kadro ile bunu gerçekleştirebiliyoruz, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Bu arada e-postama Lüleburgaz’dan gelen bir mail varki benim çok hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak isterim. Yeliz ve Şener Mermer çiftinin 3 yaşındaki çocukları Alperen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bayramlık kıyafet almışlar onu da Türk bayraklı Atatürk resminin olduğu yere asarak 23 Nisanın gelmesini bekliyorlar. 

Biliyorum ki bugün küçük Alperen cicilerini giyerek balkondan bayrağını sallayacak ve coronadan müzdarip olduğumuz bu günlerde herşeye rağmen 23 Nisan bayramını kutlayacak. Ben de buradan Alperen’in şahsında bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrmını kutluyorum…

YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzCoronaKoronaGazetecilik
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