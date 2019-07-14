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Çocuklarına en az maddi desteği hangi ülke veriyor?

Çocuklarına en az maddi desteği o ülkedeki ebeveynler veriyor

Çocuklarına en az maddi desteği hangi ülke veriyor?

Çocuklarına en az maddi desteği o ülkedeki ebeveynler veriyor

14 Temmuz 2019 Pazar 15:52
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Çocuklarına en az maddi desteği hangi ülke veriyor?

İSTANBUL ,(DHA) 

Hazırlanan bir rapora göre 18 yaşının üstündeki yetişkin çocuklarına maddi olarak en az destek veren ebeveynlerin Amerika’da olduğu kaydedildi. Listede birinci sırada yer alan BAE’deki ebeveynlerin ise yüzde 79’u, yetişkin çocuklarının hayatını finanse ettiklerini söyledi. Destekler en çok eğitim harcamalarında oldu.

İngiliz bankası HSBC tarafından hazırlanan Koruma Gücü Raporu’na göre, düzenli olarak 18 yaşının üstündeki yetişkin çocuklarına maddi olarak destek veren ebeveynlerin oranı belirlendi.

Seçili ülkelerde 13 bin kişi ile yapılan çalışmada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya’da ebeveynlerin çoğunun, yetişkin çocuklarını düzenli olarak finansal anlamda desteklediği ortaya konuldu. BAE’deki ebevenylerin yüzde 79’u, Endonezya’dakilerin ise yüzde 77’si yetişkin çocuklarının hayatını finanse ettiklerini söyledi. 

Ankete katılan ebevenylerin neredeyse yarısının 10 yıldan fazla süredir yetişkin çocuklarına destek verdiği ifade edildi. Ebeveynlerin yetişkin çocuklarına en büyük desteği eğitim masrafları konusunda verdiği de raporda yer aldı.

AMERİKA VE BİRLEŞİK KRALLIK DESTEKTE SON SIRADA

Birleşik Krallık ve Amerikalı ebeveynler ise listede son sırayı aldılar. Rapora göre yetişkin çocuklarına para veren ebeveynlerin oranının iki ülkede bu kadar az olmasısının nedeni ‘çocukların kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiği’ düşüncesinden kaynaklandığı bildirildi.

Seçilen ülkelerde düzenli olarak yetişkin çocuklarını maddi olarak destekleyen ebeveynlerin payını şu şekilde:

1- BAE – Yüzde 79

2- Endonezya – Yüzde 77

3- Meksika – Yüzde 59

4- Malezya – Yüzde 57

5- Çin – Yüzde 55

5- Hindistan – Yüzde 55

7- Tayvan – Yüzde 53

8- Arjantin – Yüzde 52

9- Hong Kong – Yüzde 47

10- Singapur – Yüzde 45

11- Fransa – Yüzde 38

12- Birleşik Krallık – Yüzde 30

13- Amerika Birleşik Devletleri – Yüzde 26

DHA

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