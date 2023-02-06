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CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Yaklaşık 174 araç, 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz. Bu yardımlar arasında 45 arama kurtarma aracı, itfaiye ve sağlık araçları, iş makinaları, gıda, ısınma ve kıyafet destekleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 mobil mutfak ve yemek tırı da bölgeye gönderilmiştir"

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:44
CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kahramanmaraş merkezli depreme CHP'li belediyelerin 174 araç ve 818 personelle destek sağladığını bildirdi.
Torun, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından CHP'li belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini ifade eden Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu topladığını, bölgedeki valiler, yetkililer ve CHP'li belediye başkanlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu aktardı.
Torun, tüm CHP'li belediyelerin teyakkuza geçtiğini, AFAD koordinatörlüğünde bütün belediyelerin imkanlarını seferber ettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Ellerindeki bütün imkanları şu anda yola çıkardılar. 10 ilimize de AFAD'ın koordinatörlüğünde bunları ulaştırmak için hem hava yollarıyla hem kara yollarıyla ulaştırma çabası içerisinde. Yaklaşık 174 araç, 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz. Bu yardımların arasında 45 arama kurtarma aracı, itfaiye ve sağlık araçları, iş makinaları, gıda, ısınma ve kıyafet destekleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 mobil mutfak ve yemek tırı da bölgeye gönderilmiştir. Bu rakamlar anlık olarak sürekli artıyor. Çünkü hazırlıklarını tamamlayan belediyelerimiz yola çıkıyor."
"Gün birlik, beraberlik günü"
Torun, tüm yardımların AFAD'ın yönlendirmesine göre yapıldığını söyledi.
Belediyelerin ayrıca evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşların çevre illere taşınması konusunda da gereken desteği vereceğini aktaran Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi.
Olağanüstü bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Torun, "Vatandaşlarımızdan istediğimiz kamu görevlilerine yardımcı olmaları ve hasarlı binalara kesinlikle girmemeleridir. Gün, birlik, beraberlik günü. Bu acıyı hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Şu anda MYK üyelerimiz de her bir ile görevlendirildi. Bir koordinasyon içerisinde elimizden geldiğince öncelikle tabii ki göçük altında kalan vatandaşlarımızı bir an önce kurtarma çabalarımızı devam ettireceğiz." dedi.
Binalarına giremeyen vatandaşların gerekli ısınma, barınma gibi her türlü ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlattıklarını dile getiren Torun, göçük altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması ve can kaybının artmaması temennisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSeyit TorunKahramanmaraşDeprem
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