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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye güçlü ülke"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'daki incelemelerine ilişkin, "Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum, bütün ama bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan, gerçekten soğuktan büyük bir acı çekiyor, muzdaripler, 'bize çadır gönderin' diyorlar." dedi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 12:18
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye güçlü ülke"

Kılıçdaroğlu, beraberindeki parti yöneticileri ve partisinin bazı büyükşehir belediye başkanlarıyla Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Malatya'da incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hayat Sitesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, çok acı günler yaşadıklarını söyledi.

Bu sabah bir acı daha yaşadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanları Deniz Baykal'ı kaybettiklerini hatırlattı.

Üzüntü olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, bu ülkede hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan Genel Başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP'lilere ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Hepsine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

"Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım"

Malatya'da, başka bir acı ortamda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde büyük sıkıntılar yaşandığını ve şu ana kadar kendilerine aktarılan en temel sorunun çadır sorunu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gazeteci arkadaşlarım, burada deprem izleyen arkadaşlarım da farkındalar, hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar ama dışarıda kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmı Malatya'dan ayrılmış, bu da ifade edildi bize. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum, bütün ama bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan, gerçekten soğuktan büyük bir acı çekiyor, muzdaripler, 'bize çadır gönderin' diyorlar. Ben buradan Türkiye'de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır var, çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Şu ana kadar, 5'inci günündeyiz çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler. Akıl alacak şey değil, bu soğukta insanları soğuğa mahkum etmek, zaten depremin acısını yaşıyorlar bir de böyle bir acıyla, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici."

"Türkiye güçlü ülke"

Türkiye'nin büyük, güçlü ve bütün sorunları çözebilecek kapasitede ülke olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "İmkanları var, her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu sorunlar konusunda hükümete çağrı yaptığını ve defalarca dile getirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Aslında benim seslenmem, hükümetin vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir. Vatandaşın derdini bilsin, vatandaş çadır istiyor. Bu ülkede çadır nasıl olmaz. Çadır stokları nasıl olmaz. Kızılay'ın, AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekilde önceden düşünülmesi, hazırlanması, stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması, ulaştırılamaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen bu sorunu çözün. İki, elinde çadır olan kim, hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanlarıyla, bütün depremin olduğu her yerde elemanlarıyla bir şekliyle sorunları gidermeye çalışıyor ama çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz, çünkü çadır yok. Bunların bir şekliyle bulunması lazım."

Kılıçdaroğlu depremzedelerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bir düğün salonunda konaklayan depremzedelerle görüşen Kılıçdaroğlu, Hayat Sitesi'nin enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Kılıçdaroğlu, Sena Park Sosyal Tesisleri ve Şeyh Bayram Sosyal Tesisleri'nde konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluMalatyaDeprem
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