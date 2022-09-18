Cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı

EDİRNE (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi servis aracına düzenlenen, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenlenen MLKP üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere helikopterle Edirne'ye geldi. Soylu, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı önünden, sel felaketi yaşanan Pakistan'a Edirne Valiliği'nin topladığı yardımları taşıyan TIR'ın uğurlama programına katıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, kurum müdürlerinin de olduğu programda, yardım TIR'ı İl Müftüsü Alalettin Bozkurt'un okuduğu dualarla uğurlandı.

'YAYALAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR' ETKİNLİĞİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nın Selimiye Camisi önünden geçen, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliğinde yaya geçidi boyama programına katıldı. Soylu, çocuklarla birlikte eline fırça alarak, yaya geçidini boyadı, çocuklarla sohbet etti. Restorasyon çalışmaları süren Selimiye Camisi'ni ziyaret eden Soylu, geçtiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.