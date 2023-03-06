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"Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" sergisi açıldı

Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında "Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" temalı sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

06 Mart 2023 Pazartesi 17:29
"Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" sergisi açıldı

Serginin açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sergiye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bu yıl boyunca planlanan pek çok faaliyet bulunduğunu anlatan Yavuz, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin de Türkiye'nin en önemli resim koleksiyonlarından birine sahip olduğunu vurguladı.
Yavuz, "Üç bini aşkın eserimiz var. Bunların içinden biz özel bir seçkiyle misafirlerimizi bu sene müzemizde ağırlamak istedik. Burada 29 farklı sanatçımızın 34 çalışmasını izliyoruz. Yaklaşık 2 ay sürecek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde akşam saatine kadar sergimiz devam edecek." bilgisini paylaştı.
Serginin temasının, "Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" olduğunu ifade eden Yavuz, "Sergi, yüz yıllık yolculuğun nasıl başladığını anlatıyor. Cepheye mermi ve erzak taşıyan kadınlarımızın çok etkileyici tablolarıyla başlayıp, Cumhuriyet'in kuruluş günleri ve Cumhuriyet'in coşkusunu anlatan tablolara uzanan birbirinden kıymetli eserlerimiz var." diye konuştu.
"Teşhirde olmayan eserlerimizdi"
Yavuz, serginin büyük ilgi göreceğine inandığını dile getirerek, "Seçilen ressamlar tek bir döneme ait değil, aralarında yaşayan ressamlarımız da var, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Çanakkale Savaşı döneminde yaşamış ilk asker ressamlarımız da var. Dolayısıyla yıllar boyunca Kurtuluş Savaşı'na, Milli Mücadele'ye ve Cumhuriyet'e bakışı, farklı dönemlerde farklı teknikler ve farklı anlatım biçimleriyle tuvallere taşınmış özel bir koleksiyonu bir araya getirdik. Bunlar teşhirde olmayan eserlerimizdi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yavuz, Ankara'ya yerleşen depremzede çocuklar için özel bir gezi planladıklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cepheden Cumhuriyete YüzyılımızAnkara Resim Ve Heykel MüzesiSergi
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