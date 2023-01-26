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Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun kitabı) Abartı var, çifte standart var

26 Ocak 2023 Perşembe 11:45
Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun kitabı) Abartı var, çifte standart var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza töreninde yaptığı konuşmada, "(Pompeo'nun kitabı) Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, çifte standart var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Pompeo'nun) O gece (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluPompeoKitap
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