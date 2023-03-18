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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:37
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Çanakkale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet andıklarını söyledi.

Şanlı Türk tarihinde bütün görkemiyle yerini alan Çanakkale'de tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiğini vurgulayan Yaldız, şöyle konuştu:

"Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneğidir Çanakkale. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, iç güvenlik harekatında, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla bertaraf edilecektir. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecek, Çanakkale ruhumuzda var olacaktır."

Yaldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını sözlerine ekledi.

Törende, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi Uzman İmam Hatibi Yunus Koçan, Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vatan savunmasında şehit düşen tüm askerler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıl DönümüTörençanakkaleGelibolu
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