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Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 12:30
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Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

İZMİR, (DHA) 

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı  Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

GATA'YA SEVK EDİLDİ

Aydın'da rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na sevk edilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Büyükanıt'ı taşıyan ambulans uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Eski BaşkanıYaşar Büyükanıt
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