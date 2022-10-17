BULTÜRK YENİ MEKÂNINA TAŞINDI

(“Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği”) Faaliyet alanında bulunan sorunları ve Türk Dünyasının sorunlarını tartışarak bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla; “MERZİFON’LU KARA MUSTAFA PAŞA MEDRESESİ” Beyazıt Yeniçeriler Caddesi No:43’teki Yeni Genel Merkezimizde geniş kapsamlı istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Bu gün yaptığımız İstişare ve bilgilendirme toplantımıza katılan tüm dostlarımıza, üyelerimiz ve TÜRK DÜNYASI Sevdalısı dava arkadaşlarımıza,

“BULTÜRK” yönetimi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Türkiye’nin doğusunda Zengezur koridorunun stratejik olarak çok önemli bir bölge olduğu muhakkaktır”.

Ancak, Bulgaristan sınırımızın da Türkiye’nin batısında önemli stratejik bir bölge olduğu hatırımızdan çıkmamalıdır.

Zengezur Türk Dünyasının Doğuya açılan kapısı olduğu gibi Türk Dünyasının Batıya açılan kapısı da Bulgaristan’dır.

Batı Türkleri ile birleşmenin yolu Bulgaristan olup Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçen hayatı ve stratejik bir kapımızdır. Bu nedenle stratejik, Kültürel, siyasi, ekonomik, olduğu kadar tarihi önem ve kuvvetli köklere sahip olarak önemimiz bir kat daha artmıştır. Bugünkü başarı ve gücümüze sizlerin tüm Bulgaristan Türklerinin BULTÜRK, BGSAM, BGHABER:ORG ve Bulgaristan Türklerinin Sesi Gazetesi bunların hepsinin çabaları ile ulaşmış olduk.

Var olasınız. Ama şunun bilincindeyiz

Biz BULTÜRK ve BGSAM ile beraberlik içerisinde hareket ederek çok daha büyük işlere ve başarılara ulaşarak sizlerin yüz akınız gururunuz olmak çabası içindeyiz.

Burada yönetimde BULTÜRK ve BGSAM yönetimlerimizde görev alan tüm arkadaşlarımıza Saygın hazirunun huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Yeni yerimizde yapılan bu toplantıda yeni hazırlıklarımız yeni stratejilerimiz var.

“BİZE GÜVENİN, BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN, BİZE GÜÇ VERİN.” “BİRLİK VE BERABERLİK ÖLÜM DIŞINDA HERŞEYİ ÇÖZER”

Bundan böyle her hafta bu nezih merkezimizde davamız ile ilgili konferanslarımız yapılacaktır.

Özellikle, Türk Dünyasına yönelik olarak her 15 günde bir olmak üzre “Kültürel yozlaşma” konusunda,

Saygın Büyüğümüz “İbrahim Ufuk KAYNAK” hocamız bilgilendirme konferanslarına başlayacaktır. Mutlaka katılım sağlayarak istifade etmenizde büyük fayda görüyoruz.

Diğer günlerde de balkanlar ile ilgili konferans, kitap tanıtımları ve resim sergileri düzenlenmesini yönetim kurullarımız olarak karar ve imza altına aldık.

Tüm TÜRK DÜNYASI SEVDALISI dostlarımız ve Saygın üyelerimize sonsuz saygı ve muhabbetlerimizle

BİZİ TAKİP EDİNİZ; BULTÜRK–BGSAM-WEB SİTELERİMİZ;

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK)

BULTÜRK Derneğinin Resmi İnternet sitesi – https://bulturk.org / https://bulturk.org.tr

BGHABER Bulgaristan konusunda analizler, makaleler ve haber sitesi:

BGHABER: www.bghaber.org, Bulgaristan ile ilgili Aktüel İnternet Sitesi

BULTÜRK Bulgaristan Türkleri Sesi Gazetesi: Yayınlanmış Gazeteler

https://sites.google.com/bulturk.org.tr/e-bulturk/anasayfa?authuser=0,

BGSAM – İnternette BG Stratejik Araştırma Merkezi’nınçıkarttığı Kitaplar: – BGSAM kitaplar – https://dijital.link/bgsam-kitaplar – BGSAM – https://bgsam.org BULTÜRK Gazete Haber Sitesi: – https://bulturk.net

BULTÜRK Gazetesi PDF – http://e-gazete.bulturk.net

BULTÜRK Derneğinin Yayınladığı Kitaplar;

Derneğin PDF Yayınları – http://yayinlar.bulturk.org

– Birde uluslararası çıkarcığımız dergimizi sizlerle paylaşmak isteriz;

Türk Yolu Dergisi – https://turkyolu.org

Dergi PDF – http://e-dergi.turkyolu.org

Türk dünyasına hizmetten başka hiçbir siyasi ve iktisadi beklentisi ve amacı bulunmayan bir sivil toplum örgütü sıfatıyla BULTÜRK olarak her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. Bizi takip edin Bulgaristan’da olan bitenin nabzını tutmak isterseniz, gerçekleri öğrenmek isteyenleri davet ediyoruz.

BULTÜRK kapısı herkese açıktır. Türk ve Türkiye düşmanları hariç…

Yeni süreçte Bulgaristan Türkleri ve azınlıkların ödevi demokratikleşme ve Batılaşmaya destek verirken geleneklerine göre yaşarken, öz kimliklerini koruma ve doğal ve kolektif haklarını yasallaştırma yolunda güç toplamalıdır.

Sonuçlarına bakılmaksızın Bulgaristan Türkleri olarak en büyük ödevimiz eğitim, öğretim ve kadro yetiştirme işlerine başat önem vererek, XXI. yüzyıl değişikliklerini kucaklamaya hazırlanmaktır.

Demokratik dönüşüm isteyenlerin yanındayız. Saygılarımızla, 16.10.2022 BULTÜRK MERKEZ