Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Benim için Zeytinburnu HAYAT Demek
Son Dakika
Benim için Zeytinburnu HAYAT Demek
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı

'SOFYA EMNİYETİNE DAVET EDİLDİM'

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:35
Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı

EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan’ı (52) hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Talimat üzerine 2 polisi açığa alan Sofya Emniyet Müdürlüğü, telefonla ulaştığı Kazan'ı da ifadesine başvurmak üzere davet etti.

Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan’a tokat attı. O anlar, Kazan’ın kullandığı TIR’ın güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuya ilişkin haberi ve Muhsin Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması için yazı gönderdi. Bunun üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı. Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.

'SOFYA EMNİYETİNE DAVET EDİLDİM'

Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi. Sofya Emniyet Müdürlüğü'nde Türkçe bilen bir görevlinin kendisini telefonla aradığını söyleyen Kazan, "Bana tokat atan polis ile yanındaki polis hakkında soruşturma açtıklarını ve açığa aldıklarını söylediler. İfademe başvurmak üzere beni Sofya'ya davet ettiler. Ben İstanbul'da bulunduğumu ve hafta içinde yeni yükle Almanya'ya yola çıkacağımı ve Sofya'ya uğrayıp ifademi vereceğimi söyledim kendilerine. Ayrıca olaydan dolayı psikolojimin bozulduğunu ve Bulgaristan'dan geçmeye korktuğumu kendilerine ilettim. Aynı olayın başıma yeniden gelebileceğimi anlatıp, tedirgin olduğumu anlattım. Bana, 'Hiç merak etmeyin, Sofya sınırlarına girince bizi telefonla arayın. Size bir ekip göndereceğiz ve sizi karşılayıp, güvenli bir şekilde emniyete getirileceksin' dediler. Hiç endişe duymamamı istediler. İfademi alıp, bırakacaklarını söylediler. Ben de hafta içinde Almanya'ya giderken, Sofya'ya uğrayıp, ifademi vereceğimi kendilerine ilettim" dedi.

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki çocuğu bulunan Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını belirterek, "Ayrıca elçiliğimiz aracığıyla konuyla ilgili avukat tutacağım. Hukuk mücadelesini devam ettireceğim, polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürk şoförüMuhsin Kazanönce VatanAlmanyaBulgaristan Sofya Bölge Savcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Topaloğlu: İnsanlar kripto para piyasasına gözü kapalı girmemeli
Prof. Dr. Topaloğlu: İnsanlar kripto para piyasasına gözü kapalı girmemeli
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı
Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı
Deniz Kuvvetleri'nden sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesai
Deniz Kuvvetleri'nden sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesai
Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz
Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma