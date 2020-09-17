Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
470.611
DOLAR
7.5233
STERLİN
9.8023
EURO
8.8729
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru...
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle...
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret...
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli...
Toplu taşıma araçlarının camlarında koronavirüs riski
Toplu taşıma araçlarının camlarında koronavirüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:04
13 Okunma
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyHastaneHasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepimiz sorumluyuz
Hepimiz sorumluyuz
Hüseyin Kıran`a Bir ödül Daha
Hüseyin Kıran`a Bir ödül Daha
Kargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi
Kargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi
Meis açıklarında hareketlilik
Meis açıklarında hareketlilik
Cankurtaran reçeteler
Cankurtaran reçeteler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı
O anlaşma geçersizdir
O anlaşma geçersizdir
“Yırtarız o haritaları”
“Yırtarız o haritaları”
Kazak Eli Dergisi
Kazak Eli Dergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans