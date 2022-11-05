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Bülent Ecevit, 16’ncı ölüm yılında mezarı başında anıldı

Eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 16’ncı yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:44
Bülent Ecevit, 16’ncı ölüm yılında mezarı başında anıldı

Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Ali Hikmet Akıllı, Seyit Torun; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ecevitci Arayış Platformu üyeleri ile sevenleri katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Ecevit'in, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden olduğuna dikkat çekerek, "Ecevit, sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda devlet adamıydı. İyi bir eş, iyi bir şair, iyi bir edebiyatçıydı. Dürüst ve namuslu bir liderdi. Merhum genel başkanımız Ecevit, milyonların umudu oldu. Halkın çocuğu olarak geldi ve halkçı olarak veda etti. Acı çekti, sıkıntılı günler yaşadı; ama hiçbir gün geri adım atmadı. Bizler onun evlatları olarak onun devlet adamlığı duruşunun ardında yürümeye devam edeceğiz. O, birileri gibi bağırıp, çağırıp 'Bir gece ansızın geliriz' demedi. Bir gece ansızın gitti ve Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na Türk milletinin adını yazdırdı. CHP var oldukça Ecevit'in fikirleri var olmaya devam edecektir" dedi.  

AKSAKAL: LAİK CUMHURİYET SEVDALISIYDI

DSP Genel Başkanı Aksakal da ölümünden sonra siyaset sahnesinde kim varsa dara düştüğünde Ecevit’in ipine tutunma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Ecevit, milliyetçi duruşuyla örnek bir insan ve laik cumhuriyet sevdalısıydı. Değerli genel başkanım, ülkemizde ve dünyada büyük değişimler yaşanıyor. Gözü dönmüş emperyalist sistem, insanlığı tamamen gözden çıkarmış, mazlum milletlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor. Bölgemiz ve topraklarımız üzerinden bugün dahi vazgeçmiş değiller. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru giderken toplumsal değer yargılarımızı, ulusal birliğimizi ve coğrafi bütünlüğümüzü hedefte tutmaya devam ediyorlar. Demokratik solcular var oldukça bunu başaramayacaklar. Her kesimden hainlere rağmen DSP'mizi Türk devletinin en güvenli limanı olarak yaşatacağız. Sana ve kurucu genel başkanımız Rahşan Ecevit'e de sözümüz budur" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Ecevit’in kabrine karanfil bırakıldı. Anma sırasında Ecevit'in kabrine çelenk bırakılırken, DSP ve Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent EcevitVefatYıldönümüAnma
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