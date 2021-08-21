‘Buhara Cumhuriyeti 101 Yaşında’ kitabı

Kurtuluş Savaşı’ndaki ‘Timur Altınları’nı yazdı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Kurtuluş Savaşı finansörü Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu’nun oğlu Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, “Buhara Cumhuriyeti 101 Yaşında” kitabında Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü M. Kemal Sallı’nın yazısına geniş yer verdi. Yazıda, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye gönderilen altınlar konusunu ayrıntılı olarak anlatıyor.

Kurtuluş Savaşı finansörü Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu’nun oğlu Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, “Buhara Cumhuriyeti 101 Yaşında” kitabında Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü M. Kemal Sallı’nın yazısına geniş yer verdi. Kitapta yazıya 6 sayfa yer ayrıldı.

Sallı yazısında, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye gönderilen altınlar konusunu ayrıntılı olarak anlatıyor.

Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu, ihtiyaç hasıl olması üzerine, Kurtuluş Savaşı sırasında bize 100 milyon altını göndermek için çabalamıştı. Bunun 10 milyonunu altın, 10 milyonunu da silah olarak göndermeye muvaffak olan Kocaoğlu’nun gönderdiği altınların 80 milyon rublelik kısmı na da Ruslar el koymuştu. Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca (Kocaoğlu)’nun kabri Üsküdar Özbekler Tekkesi’nde bulunmaktadır.

Gazetemiz Haber Müdürü M. Kemal Sallı, konuyla ilgili olarak, “Kurtuluş Savaşı sırasında bize Rusların gönderdiği söylenen altınları aslında kimin gönderdiğinı, Enver Paşa'nın Türkistanda neler yapmak istediğini, nasıl şehit edildiğini anlatan bu kitabın 277. sayfasında ve devamında Buhara Cumhurbaşkanı Cennetmekan Osman Hoca (Kocaoğlu) hakkında yaptığım yayınlar ve bu konuda yazdığım bir yazıma yer verilmiş. Osman Hoca'mın oğlu Prof. Dr. Timur Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca (Kocaoğlu), 100 milyon karşılığındaki altını, Emir Timur’un Buhara’daki hazinesinden alarak, Moskova üzerinden Ankara’ya göndermişti. 1402’deki Ankara Savaşı’nda II. Beyazıt’ı yenerek Osmanlı’da Fetret Devri’nin başlamasına neden olan Emir Timur’un hazinesindeki altınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline harç olmuştu. Bu unutulan, fakat tarihimizde çok önemli bir yeri olan konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler Aşağıdaki linkten kitaba rahatça ulaşabilirler.

https://kutluyayinevi.com/belgeler/Buhara_Cumhuriyeti_101_Yasinda.pdf?fbclid=IwAR2BQSBDKObhrWk7hYnrBN2Erc-Jit4aJJ6r4z77u9dTB4lImVFIe2AgpYQ