Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97149
ALTIN
282.758
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0549
EURO
6.3899
Bir Muhteşem Düet Daha Geldi
Son Dakika
"Şarkı benim kısmetimmiş"
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA...
Baş ağrısının sebebi uyku apnesi olabilir
Baş ağrısının sebebi uyku apnesi...
Tez çalışması için Instagram'ı inceledi...
Tez çalışması için Instagram'ı inceledi...
İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu yıl turizmde patlama olacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti, bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz" dedi.

Bu yıl turizmde patlama olacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti, bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz" dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:59
3 Okunma
Bu yıl turizmde patlama olacak 

TRABZON, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılıp, Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binası çıkışında halkı selamlayan Erdoğan, helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası'na gitti.  Erdoğan, burada Suna Kepolu Ataman ve Atilla Ataman tarafından yapılan otelin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile davetliler katıldı.

'KARADENİZ YAYLALARINA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere yönelik adımlar atmadığını belirterek, yaylada otel yatırımı yapan Atilla Ataman ve Suna Kepolu Ataman çiftini tebrik etti. Erdoğan, "Hakikaten bu yaylada tüm yaylara örnek olacak adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz? İşte size örnek. Gelin, buraya bakın, öyle yapın. Yaylalar tarumar olmasın, bu güzellikler korunsun. Doğal gaz meselesi var. Doğal gazı da hallettiği zaman bu kurum çok daha güçlü olacak. Doğal gazla burada inanıyorum ki işleri daha kolay kılınacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Çok büyük yatırım. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil bakanlıklar olarak sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burası Tonya'dan 25 kilometre. Saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Buraya en kısa zamanda bir helikopter pisti yapılmalı. Havalimanından buraya helikopterle gelecek iş adamlarının olacağına inanıyorum. Bizde 2 helikopterin ineceği yer olsa helikopterle buraya inerdik. Bu bir işaret fişeğidir. Bunu vermiş olduk. Ulaştırma Bakanımız bu işlerin piri. Bunlar çok yüksek yatırım değil. Buraya helikopterle inmeye başladığımızda iş adamları 2-3 gününü burada geçirecekler. Bu adımları atmamız lazım" diye konuştu. 

'12 AY ÇALIŞACAK'

Bu yıl turizmde patlama olacağını kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Doğu Karadeniz şu an turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Bizim Trabzon merkezde de otelleri artırmamız lazım. Valimiz ile bunları konuştuk. İnşallah oteller ne kadar artarsa turistler çok daha fazla Trabzon'a gelecek. Bu yayla evlerini gördükleri zaman durum çok daha farklı olacak. Burası 12 ay çalışacak. 12 olduğuna göre durum çok daha farklı olacaktır. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bereketi bol olsun. Tüm turizmdeki girişimcilere burasının örnek olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua okunmasının ardından kurdele keserek, otelin açılışını gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTurizmTrabzonTuristönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
AHISKA BİZİZ, BİZ AHISKAYIZ
AHISKA BİZİZ, BİZ AHISKAYIZ
Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı
Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı
Suriye’nin geleceği
Suriye’nin geleceği
Farabi İstanbul’da
Farabi İstanbul’da
Uçan haremin sırları
Uçan haremin sırları
İyi bayramlar
İyi bayramlar
İğneli beşik gibi!
İğneli beşik gibi!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans