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Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru

İzmir Ticaret Borsası'ndan Borsa aracılık eğitimi ve sınavı hakkında duyuru

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:13
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Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Ticaret Borsası, "Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik" ile "Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları" kapsamında aracılık eğitimi ve sınavı düzenleyecek.
 
Aracılık eğitimine girmek isteyenlerin bizzat kendileri, bir dilekçe ile 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 16.30’a kadar Borsa Genel Sekreterliği’ne başvurmaları ve dilekçe ekine istenilen belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe örneği Borsa Üyelik ve Kararlar Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Aracılık Eğitim ve Sınavı 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binası’nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.11.2021 14:17
Anahtar Kelimeler:
SınavDuyuruönce VatanBorsa Aracılık Eğitimi
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