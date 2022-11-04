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Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması

HATAY'da, biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiye sahip olan aslan balığını avlama yarışması gerçekleştirildi. Aslan balığının avlanmasını teşvik ederek, popülasyonunun azaltılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut, "Dünya ekonomisini çok ciddi düzeyde etkiliyor, sağlığı etkiliyor, biyolojiyi çeşitliliği ve habitatı bozuyor" dedi.

04 Kasım 2022 Cuma 10:41
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülen 'Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi (MARIAS) kapsamında Hatay'da, biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiye sahip olan aslan balığıavlama yarışması gerçekleştirildi. Aslan balığının avlanmasını teşvik ederek türün popülasyonunun azaltılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan’ın yanı sıra Hatay, Antalya, Mersin, Adana, İstanbul ve Sivas'tan gelen 30 kişi katıldı. İkili takımlar halinde yapılan ve 302 aslan balığının avlandığı yarışmanın sonunda en çok, en büyük ve en küçük aslan balığını avlayan 14 kişiye çeşitli ödüller verildi.

'DÜNYA EKONOMİSİNİ CİDDİ DÜZEYDE ETKİLİYOR'

Türkiye denizlerinde 539 yabancı türün olduğunu ve bunların 105’inin istilacı karaktere sahip olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut, "Bunlar gerçekte o ortamın bitki veya hayvanı olmayıp insan eliyle veya başka sebeplerle oralara taşınan ve oradaki doğal hayatı, ekosistemi, biyolojik çeşitliliği bozan varlıklardır. Bunlar arasında Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla taşınan bireyler var, gemilerin balast suyuyla gelen türler var. Dünya ekonomisini çok ciddi düzeyde etkiliyor, sağlığı etkiliyor, biyolojiyi çeşitliliği ve habitatı bozuyor" diye konuştu. 

'Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi' kapsamında Hatay’da aslan balığı avlama etkinliği düzenlendiğini kaydeden Günkut, "Bu projenin amacı, istilacı yabancı türlerin tespiti ve bunlarla mücadele yollarını belirlemek ve en azından bitirmesek de popülasyonlarını belli bir kapasitede tutma imkanını elde etme adına yapıldı. Arkadaşlarımız burada mücadele imkanları ile beraber yönetim planlarını hazırlayacaklar. Bu çalışmalar yarın, biyolojik çeşitlilik kanununun çıkmasında da çok ciddi etkenler olacaklar" dedi. 

DHA

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