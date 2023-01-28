Biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliği karşısında eylem planı hazırlanması çağrısı

Van (AA)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, son yıllarda bölgede küresel ısınmadan kaynaklı aşırı kuraklık yaşandığını söyledi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görmeye başladıklarını anlatan Tunçtürk, son 2 yıllık verileri incelediklerinde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların azaldığını, sıcaklığın da bir derece arttığını gözlemlediklerini vurguladı.

Tunçtürk, ocak, şubat ve mart dönemlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildirerek, yağışlar bakımından kurak bir döneme girildiğini, bu durumun birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini aktardı.

Kuraklığın bölgedeki flora için tehdit oluşturduğuna işaret eden Tunçtürk, şunları kaydetti:

"İki yıldır ülkemizin farklı bölgelerinde yaptığımız arazi çalışmalarında özellikle gölet, dere, baraj, sazlık, çayır ve meralarda su sıkıntısının olduğunu, göllerde diplerin görüldüğünü tespit ettik. Bölgede yağışın olmaması floradaki bitkileri de olumsuz etkiliyor. Son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklı bitkilerin çiçeklenme ve gelişim sürelerinde değişiklikler olduğunu, aşırı sıcaktan bitkilerin olumsuz etkilendiğini gözlemliyoruz. Kuraklık bu şekilde devam ederse 2050 yılında bitki türlerinin yüzde 10'unun yok olacağı tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Doğada görmeye alışık olduğumuz birçok bitki türünü artık göremeyeceğiz. Bunların yerine istilacı bitkileri ya da kuraklığa toleransı daha fazla olan bitkileri göreceğiz."