Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı...
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak
Muş'ta daire ve dükkanlar...
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak
Türkiye Uzay Ajansı 10...
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliği karşısında eylem planı hazırlanması çağrısı

Van Gölü Havzası'nda son zamanların en şiddetli kuraklığının yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliği karşısında eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtti.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:22
Biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliği karşısında eylem planı hazırlanması çağrısı

Van (AA)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, son yıllarda bölgede küresel ısınmadan kaynaklı aşırı kuraklık yaşandığını söyledi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görmeye başladıklarını anlatan Tunçtürk, son 2 yıllık verileri incelediklerinde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların azaldığını, sıcaklığın da bir derece arttığını gözlemlediklerini vurguladı.

Tunçtürk, ocak, şubat ve mart dönemlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildirerek, yağışlar bakımından kurak bir döneme girildiğini, bu durumun birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini aktardı.

Kuraklığın bölgedeki flora için tehdit oluşturduğuna işaret eden Tunçtürk, şunları kaydetti:

"İki yıldır ülkemizin farklı bölgelerinde yaptığımız arazi çalışmalarında özellikle gölet, dere, baraj, sazlık, çayır ve meralarda su sıkıntısının olduğunu, göllerde diplerin görüldüğünü tespit ettik. Bölgede yağışın olmaması floradaki bitkileri de olumsuz etkiliyor. Son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklı bitkilerin çiçeklenme ve gelişim sürelerinde değişiklikler olduğunu, aşırı sıcaktan bitkilerin olumsuz etkilendiğini gözlemliyoruz. Kuraklık bu şekilde devam ederse 2050 yılında bitki türlerinin yüzde 10'unun yok olacağı tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Doğada görmeye alışık olduğumuz birçok bitki türünü artık göremeyeceğiz. Bunların yerine istilacı bitkileri ya da kuraklığa toleransı daha fazla olan bitkileri göreceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Biyoçeşitlilikİklim DeğişikliğiVan Gölü Havzası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz
Çavuşoğlu: Hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz
Bakan Soylu: Operasyonda 225 hedefin 202'sine ulaşıldı
Bakan Soylu: Operasyonda 225 hedefin 202'sine ulaşıldı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Altun: Türkiye, iletişim alanında da hakkın, hukukun ve hakikatin savunucusudur
Altun: Türkiye, iletişim alanında da hakkın, hukukun ve hakikatin savunucusudur
Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun kitabı) Abartı var, çifte standart var
Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun kitabı) Abartı var, çifte standart var
Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı 
Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı 
PTT'den "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
PTT'den "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
MGK Bildirisi: NATO ittifakına katılmak isteyen devletler müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeli
MGK Bildirisi: NATO ittifakına katılmak isteyen devletler müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi