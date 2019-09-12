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Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:19
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Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı

ANKARA/ANKRA, (DHA)

Toplantıya ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye ilişkin hazırlıklar görüşülürken; bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri de masaya yatırıldı. Öte yandan toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'de yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği ifade edildi. Ayrıca bakanlık ve kurum yetkilileri bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sundu ve yapılan hazırlıklarla birlikte alınacak tedbirler de değerlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeştepeSuriyeKoordinasyonToplantıönce VatanAnkaraCumhurbaşkanlığı
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