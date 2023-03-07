Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya kalktı

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Fatih, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Büyük Çamlıca ve Taksim camilerindeki programlara katılanlar namaz kıldı.

Akşam ezanının ardından başlayan programlarde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile afetzedeler için dua edildi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde düzenlenen programda, cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, çeşitli ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Duaların edildiği programda gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Yoğunluk yaşanan camilerin çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Ankara

Berat Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Sivas

Sivas'taki tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kandil programının sonunda cemaate lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Osman Ayas dua etti.

Niğde Belediyesi programın ardından cemaate ikramda bulundu.

Nevşehir

Nevşehir genelindeki tüm camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Musalla Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Ürgüp Müftüsü İsmail Karadavut'un duasından sonra yatsı namazı eda edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşla kandil simidi dağıtıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Namazdan sonra cemaate ikramda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey ve Ahi Evran Veli camilerinde Berat Kandili programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından vaiz Fatih Bülbül, Berat Kandili'nin anlam ve önemi ile yardımlaşma, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenlerini anlattı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua okundu.

Kocaeli

Kocaeli'de başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere şehir genelindeki ibadethanelerde kandil gecesi idrak edildi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından cemaate ikramda bulunuldu.

Karabük ve Zonguldak

Karabük'teki camilere giden vatandaşlar da kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelen cemaat, namaz kılıp dua etti.

Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Orhan Gazi Camisi'ne akın eden vatandaşlar da depremlerde hayatını kaybedenler için niyazda bulundu.

Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı. Kandil programının ardından cemaatle yatsı namazı kılındı.

Düzce, Bartın ve Bolu

Düzce'de akşam ezanıyla Cedidiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'e eşlik eden vatandaşlar, hep birlikte ayağa kalkarak ellerini semaya açtı.

Bartın Tuna ve Bolu Yıldırım Beyazıt camilerinde de cemaat, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve yaralananlar için dua etti.

Denizli

Denizli'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Pamukkale ilçesinde bulunan Delikliçınar Yeni Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, yaralılara şifa dilendi.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı yatsı namazını avluda kıldı.

Cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Uşak

Uşak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde İl Müftülüğünce düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Programda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Edirne

Edirne’deki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Selimiye Camisi'ndeki programda Kur’an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi.

Üç Şerefeli ve Eski Cami'deki programlarda da vatandaşlar okunan dualara eşlik ederek ellerini semaya açtı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya’daki ilk mirası Hızırbey Camisi’nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi’nde, Kur’an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat namazlarını kılıp dua etti.

Diyarbakır

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'daki çadır kentte Berat Kandili idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Müftülüğü ile Yenişehir Belediyesince, Silvan yolu üzerinde AFAD tarafından kurulan çadır kentte depremzedelere yönelik program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Elazığ

Elazığ'da, ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, başta şehitler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dualar edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de de camilerde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik vaaz verdi.

Batman

Batman'da camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Hz. Halid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Vaizi Mehmet Oğuz, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Oğuz, büyük bir deprem yaşandığını da hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Şırnak

Şırnak’ta camilerde Berat Kandili dolaysıyla program düzenlendi.

Merkez TOKİ Ulu Cami'de düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Mevlit okunması ve ilahiler seslendirilmesinin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, vaaz verdi.

Dilek, Berat gecesinin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu gece daha fazla dua etmemiz gerekiyor. Müslümanların birlik beraberliği için, bir ay önce yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize, yaralı olanlara ve ailelerine dua edelim. Bu gecenin feyzi ve bereketinden en iyi şekilde faydalanalım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepimizi birbirimize kardeş eylesin, ramazana sağ salim, sıhhatle ulaştırsın." dedi.

Siirt

Siirt'te camilerde bir araya gelen vatandaşlar Berat Kandili'ni idrak etti.

Siirt Müftülüğünce, Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan program ilahi dinletisiyle sürdü.

Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Erzurum

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Erzurum'a gelen depremzedeler, Berat Kandilini dualarla idrak etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından kente gelen misafirler için Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Yaklaşık 400 depremzedenin kaldığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen özel kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, dini sohbet yapıldı, Mevlevi gösterisi gerçekleştirildi.

Bursa

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi. Namaz sonrası cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezindeki tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar, beraberinde getirdikleri çocuklarıyla avluda namaz kıldı.

Camiye gelenlere Büyükşehir Belediyesince kandil şekeri ve meyve suyu ikram edildi, İl Müftülüğünce de lokum dağıtıldı.

Berat Kandili dolayısıyla Sındırgı ilçesindeki Şerif Paşa Camii'nde de programlar düzenlendi.

Sındırgı İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ilahiler okundu ve depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua edildi.

Namaz sonrasında Sındırgı Belediyesi tarafından helva ikramında bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, Berat Kandili'nin bir fırsat gecesi olduğunu söyledi. Berat gecesinin tövbe ederek ve arınarak Ramazan ayına ulaşmak için bir şükür ve bağışlanma gecesi olduğunu dile getiren Demirtaş, paylaşmanın da önemine değindi.

Depremde vefat edenler için de dua edilen program, namaz kılınmasının ardından sona erdi.

Çanakkale ve Yalova

Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu ve dua edildi. Cami çıkışlarında ise Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.