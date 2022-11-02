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Belediye projeleri, Altın Karınca ile taçlandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödül Töreni, 1 Kasım’da gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin projelerinin değerlendirildiği Altın Karınca ile 49 proje ekibi ödüllerine kavuştu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:19
Belediye projeleri, Altın Karınca ile taçlandı

Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere toplam 10 kategoride; 49 proje ekibine ödüller takdim edildi. Belediyeler nüfuslarına göre büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere ayrı idari kategorilerde yarıştılar.

ÖDÜL ALINAN KATEGORİLER VE PROJELER

“Afet Yönetimi kategorisinde; Metruk Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelendirilmesi ile Fatih Belediyesi ödül aldı.”

"Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde; Atık Nakit projesi ile Başakşehir Belediyesi,  Akıllı Dönüşüm Kart projesi ile Fatih Belediyesi ödül sahibi oldu.”

“İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde; Ahşap ve İri Hacimli Atıkların Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Döngüsünün İklim Değişikliğini Azaltma ve Çevrenin Korunması Açısından Katkıları projesi ile Gaziosmanpaşa Belediyesi,  Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi projesi ile Zeytinburnu Belediyesi ödül aldı.

“Kentsel Planlama ve Altyapı kategorisinde; Uçangöz Albatros (İHA Projesi) ile Büyükçekmece Belediyesi, Yeni İmar Planı Notu projesi ile Zeytinburnu Belediyesi ödü aldı.

“Sosyal Hizmetler kategorisinde; HEMDEM Kadın Kooperatifinin Kurulması projesi ile Sultanbeyli Belediyesi, Evden Eve İyilik projesi ile Tuzla Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylere Gelişimsel Destek Projesi ile Ümraniye Belediyesi ödül sahibi oldu.

“Yerel Kalkınma kategorisinde Geyve Kadınlarla Güçleniyor projesi ile Geyve Belediyesi, Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (EKİP) projesi ile Küçükçekmece Belediyesi, Tarımsal Üretim Her Yerde Bir Karış Toprakta da Olsa projesi ile Silivri Belediyesi ödüllendirildi.

“Yine son olarak Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde ise 2050 Büyükçekmece Vizyonu Projesi ile Büyükçekmece Belediyesi, Sultanbeyli’de Sivil Katılımı Güçlendirme Projesi ile Sultanbeyli Belediyesi ödül aldı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara Belediyeler BirliğiProjeödülAltın Karınca
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