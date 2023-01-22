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Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

22 Ocak 2023 Pazar 18:06
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan bazı STK üyeleri "Kur'an sönmez ve söndürülemez bir güneştir", "İki yüzlü Batı'nın iğrenç yüzüsün İsveç", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, "Müslüman uyuma, kitabına sahip çık", "Alçak İsveç hesap verecek", "Müslümana uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Eylemde, Stockholm Büyükelçiliği önündeki olayın protesto edilmesi için Kur'an-ı Kerim de okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, burada yaptığı açıklamada, alçakça saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek "Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." dedi.

İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu söyleyen Hacımustafaoğlu, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Batı dünyası İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver de İslam düşmanlığı yapanların, insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef aldıklarını söyleyerek "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şanver, "Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveçAnkara BüyükelçiliğiProtestoGösteri
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