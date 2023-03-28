Batman'daki hasarlı ham petrol boru hattının değişimi tamamlandı

Ankara

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) açıklamasında, 22 Mart'ta meydana gelen hasara, BOTAŞ Acil Durum Müdahale Ekipleri ve Batman Valiliği teknik ekiplerince ivedilikle müdahale edildiği belirtildi.

Acil Durum Müdahale Merkezi koordinasyonunda Batman Valiliği, DSİ ve AFAD işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu Batman Çayı üzerinde 5 farklı noktada bariyerler kurularak sızan ham petrolün, kontrollü alana yönlendirildiği ve yayılımı durdurulduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Petrol sıyırıcılar vasıtası ile toplanan petrol, tankerler vasıtası ile bertaraf edilmek üzere bertaraf sahalarına taşınmıştır. Petrolün yayılımının durdurulmasının akabinde; baraj, sulama kanalları ve içme suyu altyapıları başta olmak üzere bütün çevresel tedbirler alınarak boru hattının onarım çalışmalarına başlanmış, 26 Mart 2023 tarihinde hasarlı borunun değişimi tamamlanarak boru hattı, petrol sevkiyatına hazır hale getirilmiştir. Boru hattı üzerinde sürdürülen teknik inceleme ve değerlendirmelerin tamamlanmasına müteakip operasyonlara başlanacaktır. Meydana gelen petrol sızıntısına 87 acil müdahale personeli ile 12 skimmer, 9 zodyak bot, 1 deniz temizlik teknesi, 4 iş makinesi ve çok sayıda acil müdahale ekipmanıyla müdahalede bulunulmuştur."

Açıklamada, bölgede havadan ve karadan yapılan kontroller ve ölçümler doğrultusunda yapılan çevre temizlik çalışmalarında son aşamaya gelindiği kaydedildi.