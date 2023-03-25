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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı kısa sürede tamamlandıklarını belirterek, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını bildirdi.

25 Mart 2023 Cumartesi 17:16
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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı

Ankara

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça yapımı sürdürülen 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının devam ettiğine dikkati çekti.

İstanbul'da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun "Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı" ile 87,4 kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam uzunluğu 95,9 kilometre olan 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hatlarını hizmete almak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek. Bir başka, deyişle raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmış olacak."

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Devrin ardından kısa süre içerisinde hattın test sürüşlerine hazır hale getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım hızlı olacak"

Karaismailoğlu, hattın günde ortalama 25 metre ilerleme hızıyla yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı olacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modları ile hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKayaşehir Metro Hattı
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