Bartın'daki maden ocağında üretime ara verildi

Bartın (DHA)

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında kömür üretimine ara verildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi’nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu. Faciada yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek, “Dün itibariyle 41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarları tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz” dedi.